국민의힘, 달서구청장 후보 경선 확정… 김용판·김형일·홍성주 ‘3파전’

이미지 확대 국민의힘 대구 달서구청장 후보 경선에 진출한 김용판·김형일·홍성주 예비후보. 서울신문DB

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국민의힘이 19일 대구 달서구청장 후보 경선을 김용판·김형일·홍성주 예비후보 간 3파전으로 압축했다.국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 이날 오전 달서구청장을 비롯한 인구 50만 명 이상 대도시 기초단체장 컷오프(경선 배제) 결과를 발표했다.달서구청장 선거에는 권근상 전 대통령실 행정관과 김용판 전 국회의원, 김형일 전 달서구 부구청장, 손인호 손건축사무사 대표, 조홍철 전 대구시의원, 홍성주 전 대구시 경제부시장 등 6명이 국민의힘 소속으로 출마했었다.이에 국민의힘 공관위는 지난 13일 이들에 대한 심층 면접을 진행했다. 공관위원들은 면접에서 각 후보들의 과거 이력과 공약의 구체성 등을 질문한 것으로 알려졌다.컷오프 문턱을 넘은 후보들은 조만간 본경선에서 본선행 티켓을 두고 경쟁할 예정이다. 국민의힘 공관위는 “서류와 면접 심사, 심사용 여론조사 결과 등을 바탕으로 엄격하고 공정한 심사 기준을 적용해 종합적으로 검토해 경선 후보자를 의결했다”고 말했다.대구 민경석 기자