정원오 “발로 뛰는 행정은 결코 배신하지 않는다” [인터뷰]

민주당 서울시장 예비경선 후보 인터뷰

“시민과 기업이 주인인 조연의 리더십”

30분 통근 도시·청년 주택 5만호 공급

“정치력 핵심은 성과…필승 카드 자신”

이미지 확대 18일 서울 중구 프레스센터 정원오 민주당 서울시장 예비후보 인터뷰. 2026.3.18 홍윤기 기자

이미지 확대 18일 서울 중구 프레스센터 정원오 민주당 서울시장 예비후보 인터뷰. 2026.3.18 홍윤기 기자

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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 예비경선 후보로 나선 정원오(기호 2번) 전 서울 성동구청장은 18일 “발로 뛰는 행정은 결코 배신하지 않는다”면서 “직접 현장을 찾아다니며 시민들로부터 변화에 대한 기대감이 생겼다는 걸 느끼고 있다”고 밝혔다.정 전 구청장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 진행된 서울신문과의 인터뷰에서 “요즘 서울시 행정과 서울시장을 ‘꼭 바꿔달라’는 이야기를 많이 듣는다”면서 “오세훈 서울시장에 대한 피로감이 있는 것 같다”고 전했다.그는 “대표적인 게 한강버스라든지 감사의 정원, 세운 4구역 재개발도 엄청 시끄럽고 논란이 됐는데 막상 성과는 하나도 없었다”면서 “시민들이 삶에 편안함을 느끼고 기본적으로 행정의 효능감을 느끼는 실용 행정이 더 중요하다”고 강조했다.특히 정 전 구청장은 “실무적인 행정 능력을 갖추고 주민들과 직접 소통하며 시민을 주인으로 하는 ‘서번트 리더십’, 시민과 기업이 주인이고 행정은 조연인 ‘조연의 리더십’은 이재명 대통령의 효능감 넘치는 실용주의와도 잇닿아 있다”고 설명했다.그가 발표한 공약들은 구청장 시절 시행했던 정책들이 바탕이 됐다. 첫 번째 정책공약으로 내건 ‘30분 통근 도시’는 성동구에서 추진했던 ‘15분 도시 30분 출퇴근’ 정책을 서울시 교통체계 개편과 연계한 것이다. 정 전 구청장은 “마을버스와 시내버스 노선을 재편해야 한다”며 “내 집에서 5분 이내에 버스 정류소가 있으면 된다”고 밝혔다. 이어 “집 근처에 공공 공유오피스를 많이 설치하고 유연근무제를 확대하면 출퇴근 시간이 분산돼 엄청난 효과가 있을 것”이라고 덧붙였다.두 번째 정책공약인 ‘청년 주택 5만 호 공급’ 공약도 성동구에서 소규모로 시행했던 ‘성동 한양 상생 학사’ 모델에서 출발했다. 정 전 구청장은 “대학 기숙사 7000호, 상생 학사 2만 호, 공공임대 2만 3000호를 역세권이나 대학가에 각 구청과 협의해 4년 동안 착공한다는 계획”이라고 설명했다.그는 은퇴한 서울시민을 위한 ‘시니어 캠퍼스’도 추진하겠다고 밝혔다. 정 전 구청장은 “은퇴한 시민들과 만나면 아침에 눈 떴을 때 고정적으로 갈 수 있는 곳이 있어야 한다는 얘기를 많이 한다”며 “폐교 등을 활용해 캠퍼스를 만들고 학년제(1~10학년)로 운영하면 수업도 듣고 커뮤니티도 형성될 것”이라고 했다.정 전 구청장은 서울 경쟁력을 높이기 위해선 강남·강북의 균형 발전이 중요하다고 했다. 그는 “강북 지역에 위치한 성동구가 성수동을 통해 활력을 찾았듯이 강북 지역 곳곳에도 그러한 요소들이 있다”고 설명했다. 그러면서 서울 서쪽에 위치한 연신내, 신촌, 홍대, 구로, 금천 등을 하나의 축으로 놓고 남북을 개발하는 등 서울을 세 개의 축으로 나눠 도시계획을 수립하는 구상도 밝혔다.그는 서울시, 서울교육청, 25개 자치구의 의견을 조율해 초중고 입학준비금 제도를 만들어 낸 행정 경험을 소개하며 “정치력의 핵심은 성과”라고 했다. 그러면서 “정원오는 강남에서도 국민의힘 후보에 밀리지 않는 경쟁력을 가진 단 하나의 필승 카드”라고 강조했다.강윤혁·김서호 기자