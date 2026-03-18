민형배 의원 “광역 BRT·환승거점 구축, 지하철급 교통 혁신”

광주송정·순천·목포역, 3대 복합환승역으로 광역BRT 교통체계 완성

집에서 10분 대중교통, 일상생활 30분 거리, 전남·광주 60분 이동 목표

18일 화순 경청투어에선 “화순 전남대병원에 중입자 가속기 유치”선언

이미지 확대 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보가 통합의 비전을 제시하고 있다.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 전남 주요도시와 광주를 ‘60분 생활권’으로 묶는 ‘10-30-60 교통 대전환’ 비전을 18일 제시했다.민 의원이 이날 정책발표를 통해 발표한 ‘10-30-60 교통 전략’은 ▲집에서 10분 내 대중교통 접근 ▲일상 생활은 30분 이내 해결 ▲광주-전남 주요 도시 간 60분 연결을 목표로 하는 광역 교통 체계다.민 의원은 “전남과 광주는 이미 하나의 생활권으로 움직이고 있지만 교통 정책은 이를 따라가지 못하고 있다”며 교통 정책 전환의 필요성을 강조했다.민 의원은 현재 추진 중인 20조 원 규모의 대형 철도 및 고속도로 사업들이 실제 완공까지 10년 이상 소요되는 장기 과제라는 점을 지적하며, 시민들이 ‘임기 내에 변화를 즉각 체감할 수 있는’ 3단계 교통 전략을 제시했다.민 의원이 제시한 3단계 전략은 실현 시기에 따라 ▲(임기 내)광역 BRT 중심 교통혁신 ▲(중기)광역철도 구축 ▲(장기)철도·고속도로 확충으로 나뉜다.민 의원이 제시하는 교통 정책의 핵심은 광역 BRT(간선급행버스)다.민 의원은 전용차로, 신호우선체계, 정류장 고속화, 환승연계 시스템을 결합한 광역 BRT를 통해 비용은 낮추고 구축 속도는 높이며, 이동 효율은 지하철 수준으로 끌어 올리겠다는 구상이다.또한 광역 BRT 체계의 핵심으로 광주송정역, 순천역, 목포역을 3대 복합환승 거점으로 구축하겠다고 밝혔다.광주송정역은 KTX·광역철도·광역 BRT·도심교통이 결합된 광역 교통 허브로, 순천역은 동부권 산업벨트와 광역교통이 연결되는 환승 중심지로, 목포역은 서남권과 도서지역을 연결하는 서부권 교통 허브로 각각 육성한다는 계획이다.민 의원은 “이 세 거점이 구축되면 철도, BRT, 시내버스, 농어촌버스가 한 번의 환승으로 연결되는 광역 교통체계가 완성된다”고 설명했다.민 의원은 “광역 BRT와 복합환승 거점 구축을 통해 전남과 광주를 하나의 생활권으로 만들겠다”며 “더 빠른 교통이 아니라 더 공정하고, 더 편리하며, 모두를 위한 교통으로 바꾸겠다”고 말했다.한편 민 의원은 이날 전남 화순군에서 개최한 경청투어에서 화순전남대병원에 중입자 가속기를 유치해 난치암 치료와 임상·연구·산업을 연계하는 ‘치유·생명 산업도시’로 전환하겠다고 밝혔다.이와 함께, 폐광 활용 의료관광·치유·발효 산업과 바이오 생태계 고도화를 통해 화순을 항암 중심 산업 거점으로 육성하겠다는 구상을 발표했다.광주 홍행기 기자