국힘 충북지사 공천 대혼돈…가처분 신청에 예비후보 사퇴도

컷오프 김영환 효력정지 가처분 신청, 조길형 예비후보 사퇴, 윤희근 선거운동 중단

이미지 확대 조길형 전 충주시장 페이스북 캡처.

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국민의힘 충북지사 후보 공천이 대혼돈에 빠져들고 있다.김영환 충북지사를 컷오프(공천 배제)한 데 이어 추가 공모를 통해 특정인을 밀어주는 양상으로 전개되고 있어서다. 가처분 신청에다 공천 신청을 취소하는 사태까지 벌어지는 등 파장이 커지고 있다.김 지사 측은 국민의힘을 상대로 서울남부지방법원에 공천 배제 효력 정지 가처분 신청을 했다고 18일 밝혔다.김 지사 측은 “공천관리위원회가 자의적인 기준으로 컷오프를 했고, 민주적 절차도 따르지 않았다”고 주장하고 있다. 김 지사는 “컷오프 사유에 제가 하나도 해당되지 않는다”며 “공관위가 해서는 안 될 일을 했다”고 목소리를 높였다.추가 공모 기간에 김수민 전 충북도 정무부지사가 공천을 신청하자 이를 두고도 후폭풍이 거세다.앞서 국민의힘은 지난 16일 김 지사 컷오프를 발표한 뒤 다음날까지 추가 공모를 실시했다. 이를 두고 지역에선 당이 김 전 부지사를 공천하려는 것 아니냐는 의혹이 제기됐는데 김 전 부지사가 공천 신청서를 접수하면서 의혹이 현실로 인식되고 있다.이에 조길형 전 충주시장은 공천 신청을 취소하고 예비후보를 사퇴하기로 했다.그는 지난 17일 저녁 페이스북에 올린 글을 통해 “공천 심사가 끝난 후 새치기 접수가 일어나는 등 이해하기 어려운 상황을 보면서 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니다”라며 “공천 신청을 취소하고 예비후보도 사퇴한다”고 밝혔다.이어 “저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일”이라며 “물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 그렇게 작별을 고한다”고 탈당을 암시하기도 했다.윤희근 전 경찰청장은 선거운동 중단을 선언했다.윤 전 청장은 “일체의 선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 갖는다”는 글을 페이스북에 남겼다.그는 서울신문과의 통화에서 “저를 포함해 4명이 공천 신청을 접수했고 면접까지 마치고 돌아왔는데 기다렸다는 듯이 특정인을 공천 신청 하도록 하는 게 이게 과연 정치인가 회의감이 든다”며 “제가 들러리를 서는 게 맞는지에 대한 고민을 하고 있다”고 착잡한 심경을 토로했다.이어 “공천 신청 철회도 선택지 가운데 하나”라면서 “탈당은 고려하지 않고 있다”고 덧붙였다.윤갑근 전 국민의힘 충북도당 위원장은 서울신문과의 통화에서 “공관위가 상식에 부합된 결정을 하기 바란다”며 “잘못된 게 시정될 수 있도록 노력을 한 뒤 결과에 따라 다른 조치들을 해나갈 계획”이라고 했다.다른 조치의 의미에 대해선 “그때 가서 말하겠다”며 말을 아꼈다.김 지사는 강도 높게 김 전 부지사를 비판하고 있다.그는 “동지의 불행을 타고 배신의 칼을 꽂는 이런 자를 내가 키웠다니 기가 막힌다”며 “배신하는 정치가 개혁이고 선당후사라니 가증스럽다”고 비난을 퍼부었다.김 전 부지사는 2024년 9월 김 지사 발탁으로 1년 동안 충북도 정무부지사를 지냈다.국민의힘 충북도당 관계자는 “중앙당이 충북 상황을 예의주시하고 있고, 도당도 지역 분위기를 전달하고 있다”며 “변화가 있을지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같다”고 전했다.청주 남인우 기자