[단독] 김부겸 전 국무총리, 대구시장 출마 굳혀… 25일 전후 입장 발표

이미지 확대 김부겸 전 국무총리.

연합뉴스

2026-03-18 8면

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김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 출마 결심을 굳히고 오는 25일 전후에 관련 입장을 발표할 계획인 것으로 17일 파악됐다. 이재명 대통령의 지지율 호조세와 맞물려 ‘보수 텃밭’인 대구에서도 더불어민주당의 선전 가능성이 제기되며 김 전 총리가 결단을 내린 것으로 풀이된다.지역 사정을 잘 아는 여권 관계자는 이날 서울신문과 통화에서 “김 전 총리가 출마하겠다는 결심을 한 것으로 안다”며 “여러 절차적인 문제를 다듬는 과정”이라고 전했다. 또 “대구의 판세가 밖에서 보는 것처럼 그렇게 호락호락하지는 않다”면서도 “그럼에도 (김 전 총리의 출마가) 엎어질 가능성은 크지 않다”고 덧붙였다. 다른 관계자도 통화에서 “이달 25일 전후로 발표가 있을 것”이라며 “김 전 총리의 출마가 7부 능선을 넘은 것으로 보인다”고 전했다.앞서 정청래 민주당 대표는 전날 6·3 지방선거 예비후보 신청자가 없는 대구 등 일부 지역에 대해선 추가 공모를 진행할 수 있다고 밝혔다. 이를 두고 김 전 총리를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나왔다. 김 전 총리는 지난 1월 ‘정치적 멘토’였던 이해찬 전 총리의 빈소에서 상주 역할을 할 때도 많은 여권 인사들로부터 출마 권유를 받은 것으로 알려졌다.대구는 민주당 입장에선 전통적인 ‘험지’로 분류된다. 하지만 최근 여론조사에서 민주당 지지율이 오차범위 내에서 국민의힘을 앞서는 결과까지 나오자 여권 안팎에선 ‘해볼 만하다’는 기대감이 커졌다. 이런 가운데 대구·경북(TK) 행정 통합이 현안으로 떠오르면서 김 전 총리가 출마해야 한다는 지역 안팎의 목소리가 커진 것으로 알려졌다.다만 김 전 총리 측은 공식적으로는 본격적인 지역 활동은 시작하지 않은 것으로 파악됐다. 출마 입장을 공식화한 뒤에 공개 활동에 나설 것으로 보인다. 또 주소지 이전 절차도 밟을 것으로 보인다. 광역단체장 후보는 선거 60일 이전까지 관할 구역 내로 주소를 옮겨야 한다. 김 전 총리는 20대 총선에서 지난 대선 국민의힘 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관을 꺾고 대구 수성갑에서 승리한 바 있다.김서호 기자