“최전방 사령관” 오세훈 결국 후보 등록… 장동혁 비판은 계속

두 번 거부 끝 서울시장 공천 신청

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청하겠다는 입장을 발표하고 있다.

이지훈 기자

2026-03-18 6면

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오세훈 서울시장이 두 차례 후보 등록 거부 끝에 17일 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청했다. 오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 전장에 나서겠다”며 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”고 예고했다. 진통 끝에 오 시장이 공천을 신청했으나 혁신선거대책위원회 구성 등을 두고 ‘장·오 신경전’은 계속될 전망이다.오 시장은 이날 오후 서울시청 브리핑룸에서 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 오 시장은 지난 8일과 12일 국민의힘 지도부에 당 노선 정상화와 혁신 선대위 조기 출범을 요구하며 후보 등록을 미뤄왔다.장 대표에 대한 고강도 비판도 이어갔다. 오 시장은 “의원총회 결의문이 선언에 그치지 않으려면 그에 걸맞은 실천이 반드시 뒤따라야 한다고 분명히 말씀드렸다”며 “그러나 안타깝게도, 장 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다. 오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 비판했다.특히 사실상 장 대표의 2선 후퇴를 요구해온 오 시장은 “비상대책위원회에 버금가는 혁신선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고도 했다. 국민의힘 최종 후보로 확정되면 오 시장의 장 대표 2선 후퇴 요구도 더욱 거세질 전망이다. 이준석 개혁신당 대표와의 선거 연대 주도권을 두고도 오 시장은 장 대표와 다툴 것으로 보인다.오 시장에게 ‘재재공모’를 열어줬던 이정현 공관위원장은 “매우 반갑고 환영할 결단”이라며 “서울의 미래를 책임질 중대한 선거를 앞두고, 오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택으로 받아들인다”고 화답했다. 공관위는 오 시장에 대한 면접 심사 후 서울시장 경선 방식을 확정할 예정이다.이날 초선의 박수민(서울 강남을) 국민의힘 의원도 깜짝 출마를 선언했다. 박 의원은 국회에서 “당의 무기력한 국면을 깨고 보수의 부활과 혁신을 시작하겠다”며 공천을 신청했다. 박 의원도 “보수정당의 소명을 장 대표가 적절히 하고 있지 않는다고 생각한다”며 혁신비대위 구성 필요성에 공감을 표했다.앞서 공천을 신청한 윤희숙 전 여의도연구원장도 혁신위원장 시절부터 강력한 노선 전환을 요구해온 인물이다. 이에 따라 서울시장 경선 과정에서 오 시장과 박 의원, 윤 전 원장이 장 대표의 노선 전환을 보다 강하게 압박할 것으로 보인다.손지은·박효준 기자