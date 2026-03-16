이병훈, 전남광주특별시장 민주당 경선 불참 선언

“현역 아닌 후보가 정책으로 유권자 설득할 시공간 부족”

“통합특별시 성공 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신할 것”

이미지 확대 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 16일 광주시의회에서 전남광주통합특별시장 민주당 경선 불참을 선언하고 있다.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 참여했던 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 16일 경선 불참을 선언했다.이 부위원장은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “깊은 고심 끝에 저 이병훈은 이 숨가쁜 깜깜이 경선 열차에서 내리고자 한다”며 전남광주특별시장 민주당 경선 ‘중도 하차’를 발표했다.그는 “특별법이 통과되면서 이번 선거의 판도는 완전히 달라졌지만, 민주당 경선 시계는 새 변수를 고려하지 않은 채 빠르게만 돌아가고 있다”며 “현역이 아닌 후보가 정책으로 유권자를 설득할 시공간이 절대적으로 부족한 상황이 벌어졌다”고 불참 배경을 설명했다.이 부위원장은 또 “특별법 통과 전부터 시작된 잦은 여론조사가 편승 효과를 만들었고, 그 흐름을 고스란히 안은 채 경선 열차가 달리고 있다”며 “정책 경쟁이 어려운 구조가 됐다”고 말했다.그는 “이번 선택은 특정 후보와의 합종연횡을 염두에 둔 결정이 아니라 작금의 정치 현실을 감안해 내린 결정”이라며 “통합특별시의 성공을 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신하겠다”고 말했다.이개호 의원에 이어 이 부위원장까지 경선 불참을 선언하면서, 당초 8명으로 진행될 예정이었던 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선은 6명 체제로 치러지게 됐다.한편 민주당은 오는 19∼20일 권리당원 투표 방식의 예비경선을 통해 본경선에 진출할 후보 5명을 가릴 예정이다.광주 홍행기 기자