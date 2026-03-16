전경원 대구시의원, 수성구청장 출마…“생활 달라진 수성 만들 것”

이미지 확대 전경원 “대구 수성구청장 출마” 전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 16일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 수성구청장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.16. 뉴스1

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전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 16일 대구 수성구청장 선거 출마를 공식 선언했다.전 시의원은 이날 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “보여주기식 정책이 아닌 주민이 실제로 ‘편해졌다’고 말하는 구정을 만들겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “수성구민의 간절한 변화 요구에 준비된 새 인물로 답하겠다”고 덧붙였다.그는 이어 생활 체감을 중심으로 함께 사는 수성구를 만들겠다고 강조했다. 전 시의원은 “공약을 나열하기보다는 생활이 달라지는 변화가 필요하다”며 “일자리와 기업은 수성 안에서 돌게 만들고, 알파시티는 기회와 일자리가 생기는 공간으로 바꾸겠다”고 강조했다.이와 함께 “수성못과 상권은 돈이 도는 곳으로 만들고 주차와 교통, 안전 등 기본부터 바로잡겠다”고 말했다.전 시의원은 대구시의회 교육위원장과 운영위원장을 지낸 경험을 언급하며 “근거와 과정이 없으면 정책은 멈춘다”면서 “결론이 나면 책임지고 끝까지 가는 정치로 증명하겠다”고 했다.대구 민경석 기자