유은혜, “‘안전·교육비·돌봄’ 부모 걱정 줄이겠다”…‘부모의 마음’ 공약 발표

‘경기학부모원’ 설립·‘학부모 참여예산제’ 추진
유은혜 경기도교육감 예비후보가 학부모의 가장 큰 걱정으로 꼽히는 학교 안전, 교육비 부담, 돌봄 공백 문제를 해결하기 위한 경기형 기본교육 ‘부모의 마음’ 3+1 핵심 공약을 발표했다.
유 예비후보는 16일 경기도의회에서 기자회견을 열고 안전·안심, 교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원, 편리하고 공백 없는 돌봄을 핵심 과제로 제시했다.
학교 안전과 관련해 유 예비후보는 △학교급별 스마트폰 사용 표준안 및 가이드라인 마련 △학교·교육지원청·디지털성범죄피해자 지원센터 3개 주체를 잇는 시스템 구축으로 신고–삭제 지원–분리 보호–상담–수사 ‘올케어 디지털 원스톱 대응 체계’를 내놨다.
교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원을 위해서는 방과후학교, 현장체험학습, 수련활동, 졸업앨범 구입 등 학부모 체감 부담이 큰 공교육비를 단계적으로 줄이고 저소득, 다자녀, 특수, 다문화 가정에는 더 두텁고 촘촘한 맞춤 지원을 하겠다고 밝혔다.
공백 없는 돌봄과 관련해 유 예비후보는 돌봄 서비스의 가장 큰 문제로 정보 분산과 복잡한 신청 절차를 지적하며 ‘원클릭 365 안심 돌봄 시스템’ 구축을 약속했다.
이 시스템은 돌봄 정보 검색, 신청, 예약, 결제, 위치 확인, 긴급 돌봄 연결 등을 하나의 플랫폼에서 제공하는 방식이다.
유 예비후보는 앞서 제안한 3가지 공약을 실행할 정책 플랫폼으로 ‘경기학부모원’ 설립을 추진하겠다고 밝혔다.
경기학부모원은 온라인 행정 시스템과 오프라인 상담, 네트워크 기능을 결합한 플랫폼 형태로 구축되며, 기존 경기학부모지원센터와 지역 지원망, 학부모 교육 및 상담 기능을 통합해 운영될 예정이다.
또한 학부모가 직접 정책 설계 과정에 참여할 수 있도록 ‘학부모 참여예산제’를 도입해 학부모 중심의 교육 정책 거버넌스를 강화하겠다고 덧붙였다.
유 예비후보는 “학부모는 교육의 주체이고 동반자로, 아이를 키우는 책임을 부모에게만 지우는 사회는 미래가 없다”며 “부모를 돕는 일 역시 교육의 책임”이라고 강조했다.
이어 “부모가 학교에 바라는 것은 거창하지 않다”며 “우리 아이가 학교 안팎에서 안전한지, 경제적 격차가 배움의 장벽이 되지는 않는지, 방과 후와 방학에도 돌봄의 공백은 없는지, 어려움에 처했을 때 도움을 구할 곳은 있는지가 부모의 가장 큰 마음”이라고 설명했다.
안승순 기자
유은혜 경기도교육감 예비후보가 학부모의 가장 큰 걱정으로 꼽히는 학교 안전, 교육비 부담, 돌봄 공백 문제를 해결하기 위한 경기형 기본교육 ‘부모의 마음’ 3+1 핵심 공약을 발표했다.
유 예비후보는 16일 경기도의회에서 기자회견을 열고 안전·안심, 교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원, 편리하고 공백 없는 돌봄을 핵심 과제로 제시했다.
학교 안전과 관련해 유 예비후보는 △학교급별 스마트폰 사용 표준안 및 가이드라인 마련 △학교·교육지원청·디지털성범죄피해자 지원센터 3개 주체를 잇는 시스템 구축으로 신고–삭제 지원–분리 보호–상담–수사 ‘올케어 디지털 원스톱 대응 체계’를 내놨다.
교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원을 위해서는 방과후학교, 현장체험학습, 수련활동, 졸업앨범 구입 등 학부모 체감 부담이 큰 공교육비를 단계적으로 줄이고 저소득, 다자녀, 특수, 다문화 가정에는 더 두텁고 촘촘한 맞춤 지원을 하겠다고 밝혔다.
공백 없는 돌봄과 관련해 유 예비후보는 돌봄 서비스의 가장 큰 문제로 정보 분산과 복잡한 신청 절차를 지적하며 ‘원클릭 365 안심 돌봄 시스템’ 구축을 약속했다.
이 시스템은 돌봄 정보 검색, 신청, 예약, 결제, 위치 확인, 긴급 돌봄 연결 등을 하나의 플랫폼에서 제공하는 방식이다.
유 예비후보는 앞서 제안한 3가지 공약을 실행할 정책 플랫폼으로 ‘경기학부모원’ 설립을 추진하겠다고 밝혔다.
경기학부모원은 온라인 행정 시스템과 오프라인 상담, 네트워크 기능을 결합한 플랫폼 형태로 구축되며, 기존 경기학부모지원센터와 지역 지원망, 학부모 교육 및 상담 기능을 통합해 운영될 예정이다.
또한 학부모가 직접 정책 설계 과정에 참여할 수 있도록 ‘학부모 참여예산제’를 도입해 학부모 중심의 교육 정책 거버넌스를 강화하겠다고 덧붙였다.
유 예비후보는 “학부모는 교육의 주체이고 동반자로, 아이를 키우는 책임을 부모에게만 지우는 사회는 미래가 없다”며 “부모를 돕는 일 역시 교육의 책임”이라고 강조했다.
이어 “부모가 학교에 바라는 것은 거창하지 않다”며 “우리 아이가 학교 안팎에서 안전한지, 경제적 격차가 배움의 장벽이 되지는 않는지, 방과 후와 방학에도 돌봄의 공백은 없는지, 어려움에 처했을 때 도움을 구할 곳은 있는지가 부모의 가장 큰 마음”이라고 설명했다.
안승순 기자
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