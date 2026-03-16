신정훈 의원, ‘광주 미래혁신 7대 프로젝트’ 공개

16일 광주서 비전발표회…청년 창업기업 1천개 육성 등 제시

1조원 ‘청년 창업·도전 펀드’ 조성해 일자리 2만개 마련 ‘목표’

‘투자협의회’ 통해 재정 운용의 공공성과 투명성 확보 등 공약

이미지 확대 신정훈 국회 행정안전위원장.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보인 신정훈 국회 행정안전위원장이 20조 원 규모 재정 활용 구상과 1조 원 규모 청년 창업·도전 펀드 조성, 광주 미래 혁신 7대 핵심 프로젝트 추진 등을 담은 광주권 비전을 공개했다.신 후보는 16일 광주시의회 브리핑룸에서 비전발표회를 열고 “광주에서 시작되는 대전환을 통해 전남광주의 새로운 100년을 열겠다”며 “민생 회복과 미래산업 육성, 광역 생활권 구축이 통합특별시가 나아갈 방향이 될 것”이라고 밝혔다.신 후보는 통합특별시에 향후 4년간 약 20조 원의 재정이 투입되는 점을 강조하며, 이를 보여주기식 사업이 아니라 어민·소상공인·노동자·돌봄 노동자 등 지역 공동체의 삶을 살리는 데 우선 투입하겠다고 밝혔다. 또 시민·전문가·자치단체가 함께 참여하는 ‘통합특별시 투자협의회’를 통해 재정 운용의 공공성과 투명성을 높이겠다고 강조했다.청년 정책으로는 ‘1조 원 규모 청년 창업·도전 펀드 조성’을 제시했다. 통합특별시 출자와 정부 모태펀드·민간 벤처투자를 결합해 AI·에너지·문화콘텐츠·바이오 등 전략 산업을 육성하고, 청년 창업 1000개 기업 육성과 2만 개 일자리 창출을 목표로 내걸었다.광주와 전남을 청년이 떠나는 도시가 아니라 돌아오는 도시, 외지 청년까지 찾아오는 남부권 창업 거점으로 만들겠다는 구상이다.영산강을 광주와 전남을 잇는 관광·경제 축으로 육성하기 위한 ‘영산강 300리 물빛 자전거길’ 조성 구상도 내놨다. 광주에서 목포까지 이어지는 자전거길과 체류형 관광 인프라를 결합해 남도형 생태관광·지역경제 모델을 만들겠다는 복안이다.전남광주특별시의 전체 발전 전략으로는 광주권·동부권·서부권의 3축 성장 전략을 제시했다. AI, 에너지, 바이오, 문화관광, 농식품, 반도체, 첨단제조 등 7대 경제 분야를 중심으로 대한민국 남부권의 새로운 성장 구조를 만들겠다는 것이다.광주권 공약으로는 광주 미래 혁신 7대 핵심 프로젝트를 제시했다. 주요 내용은 ▲군공항 이전 부지 중심의 로봇·AI·자율주행·첨단모빌리티 산업 캠퍼스 조성 ▲광주천·영산강 르네상스 추진 ▲문화·생태·미식 관광 플랫폼 구축 ▲충장로 글로벌 E-스포츠·디지털 문화산업 거리 조성 ▲청년 창업 허브 도시 육성 ▲BRT 중심 교통 혁신 ▲디지털·AI 금융 융합 복합특구 조성 등이다.광주권역 연계 전략도 함께 제시했다. 신 후보는 나주를 에너지 기술 클러스터, 화순을 바이오 메디컬 산업 거점, 담양을 생태문화 관광 도시, 장성을 데이터센터·AI 전략 거점, 함평을 RE100 데이터센터·AI 농산업 거점, 영광을 청정에너지·미래모빌리티 산업 거점으로 각각 육성하겠다고 밝혔다.신 후보는 “통합을 설계한 사람으로서 그 통합을 반드시 성공시키겠다”며 “광주권역에서 시작된 변화가 전남과 광주 전체의 성장으로 이어지도록 만들고, 전남광주특별시를 신남방경제 중심도시로 키우겠다”고 강조했다.광주 홍행기 기자