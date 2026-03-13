또 다시 ‘성찰과 사과’ 김동연, “김용에게 가장 미안”…반명 아니고 ‘일 잘하는 친명’

“정치 초짜여서 당선 뒤 함께한 동지들 제대로 모시지 못해”

“반명 아니다, 일 잘하는 친명…이재명 정부 성공 위해 재선 도전”

여론조사 1위 “100조 투자 유치와 해결사 이미지 각인 효과”

김동연 경기도지사가 2022년 경기도지사 선거 후 자신을 도왔던 친이재명계 인사들을 챙기지 못했다며 사과 의사와 함께 특히 김용 전 민주연구원 부원장에게 가장 미안하다고 밝혔다.김 지사는 13일 스픽스 유튜브 방송 인터뷰에서 민선 8기 도정 출범 이후 물불 가리지 않고 자신의 당선을 위해 뛰었던 동지들을 미처 챙기지 못한 데 대해 “많이 후회하고 있다”며 다시 한번 공개적으로 성찰하고 사과했다.그는 도지사 당선 이후 자신을 위해 뛰어준 인사들을 배제했다는 지적에 대해 “그때는 관료 34년 뒤 정치 초짜로서 많이 부족했다”며 “골목마다 누비고 선거 전략을 짜며 애써준 분들을 같이 모시지 못했고 소홀했던 점을 지금 많이 성찰하고 있다”고 고개 숙였다.김 지사는 “그 당시 이재명 후보 측 많은 분들이 와서 도와주셨는데, 좌장 역할을 김 부원장이 했다”며 “개표하는 날 눈물을 흘릴 정도로 감격해 함께했던 분인데 가장 미안한 마음이 든다”고 전했다.이어 “극적인 승리를 거둔 것이 내 경험 때문이라는 교만함이 있었다”며 “앞으로는 철저히 동지 의식을 가지고 임하겠다”고 강조했다.자신을 둘러싼 ‘반명’ 프레임에 대해 “저는 그렇게 생각하지 않는다. 저는 ‘일 잘하는 친명”이라며 “2022년 대선 때 이재명 후보와 한 팀이 돼 대선 승리를 위해 온 힘을 바쳤고, 이후에도 이재명 대통령 만들기를 위해 애를 썼다”고 강조했다.또 “대통령 당선 이후에는 경기도가 국민주권정부의 제1국정파트너라고 하면서 앞장서고 있다”며 중앙정부와의 정책 보조를 맞추고 있다는 점도 부각했다. 그는 최근 정부의 부동산 대책 발표 직후 경기도가 80만 호 주택 공급 대책을 발표한 점, 가격 담합과 전세사기 조사에 착수한 점 등을 언급하며 “중앙정부 정책에 경기도가 가장 앞장서고 있다”고 설명했다.최근 여론조사에서 강세를 보이는 배경에 대해 김 지사는 “지난 4년 동안 경기도정의 성과에 대해 도민들의 평가가 비교적 높다고 생각한다”며 “3년 동안 100조 원 이상의 투자를 유치했고, 최근에는 해결사 역할도 톡톡히 했다”고 밝혔다.김 지사는 이번 선거의 목표를 ‘이재명 정부의 성공’으로 제시했다. 그는 “대통령께서 실용·실력·실적의 ‘3실 리더십’을 보여주고 계신 만큼, 일 잘하는 대통령에게는 일 잘하는 도지사가 필요하다”고 말했다.안승순 기자