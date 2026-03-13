또 다시 ‘성찰과 사과’ 김동연, “김용에게 가장 미안”…반명 아니고 ‘일 잘하는 친명’

“정치 초짜여서 당선 뒤 함께한 동지들 제대로 모시지 못해”
“반명 아니다, 일 잘하는 친명…이재명 정부 성공 위해 재선 도전”
여론조사 1위 “100조 투자 유치와 해결사 이미지 각인 효과”
김동연 경기도지사가 2022년 경기도지사 선거 후 자신을 도왔던 친이재명계 인사들을 챙기지 못했다며 사과 의사와 함께 특히 김용 전 민주연구원 부원장에게 가장 미안하다고 밝혔다.
김 지사는 13일 스픽스 유튜브 방송 인터뷰에서 민선 8기 도정 출범 이후 물불 가리지 않고 자신의 당선을 위해 뛰었던 동지들을 미처 챙기지 못한 데 대해 “많이 후회하고 있다”며 다시 한번 공개적으로 성찰하고 사과했다.
그는 도지사 당선 이후 자신을 위해 뛰어준 인사들을 배제했다는 지적에 대해 “그때는 관료 34년 뒤 정치 초짜로서 많이 부족했다”며 “골목마다 누비고 선거 전략을 짜며 애써준 분들을 같이 모시지 못했고 소홀했던 점을 지금 많이 성찰하고 있다”고 고개 숙였다.
김 지사는 “그 당시 이재명 후보 측 많은 분들이 와서 도와주셨는데, 좌장 역할을 김 부원장이 했다”며 “개표하는 날 눈물을 흘릴 정도로 감격해 함께했던 분인데 가장 미안한 마음이 든다”고 전했다.
이어 “극적인 승리를 거둔 것이 내 경험 때문이라는 교만함이 있었다”며 “앞으로는 철저히 동지 의식을 가지고 임하겠다”고 강조했다.
자신을 둘러싼 ‘반명’ 프레임에 대해 “저는 그렇게 생각하지 않는다. 저는 ‘일 잘하는 친명”이라며 “2022년 대선 때 이재명 후보와 한 팀이 돼 대선 승리를 위해 온 힘을 바쳤고, 이후에도 이재명 대통령 만들기를 위해 애를 썼다”고 강조했다.
또 “대통령 당선 이후에는 경기도가 국민주권정부의 제1국정파트너라고 하면서 앞장서고 있다”며 중앙정부와의 정책 보조를 맞추고 있다는 점도 부각했다. 그는 최근 정부의 부동산 대책 발표 직후 경기도가 80만 호 주택 공급 대책을 발표한 점, 가격 담합과 전세사기 조사에 착수한 점 등을 언급하며 “중앙정부 정책에 경기도가 가장 앞장서고 있다”고 설명했다.
최근 여론조사에서 강세를 보이는 배경에 대해 김 지사는 “지난 4년 동안 경기도정의 성과에 대해 도민들의 평가가 비교적 높다고 생각한다”며 “3년 동안 100조 원 이상의 투자를 유치했고, 최근에는 해결사 역할도 톡톡히 했다”고 밝혔다.
김 지사는 이번 선거의 목표를 ‘이재명 정부의 성공’으로 제시했다. 그는 “대통령께서 실용·실력·실적의 ‘3실 리더십’을 보여주고 계신 만큼, 일 잘하는 대통령에게는 일 잘하는 도지사가 필요하다”고 말했다.
안승순 기자
