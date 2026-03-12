윤리위 멈춰 세운 장동혁… 오세훈도 한 발 물러설까

의총 요구 수용해 ‘절윤’ 후속 조치

당직자들에게도 내부공격 금지령

안철수·나경원, 吳 압박 수위 높여

김태흠 충남지사는 공천 추가 신청



국힘, 경북 ‘한국시리즈 경선’ 적용

이미지 확대 공은 이제 吳에게로 장동혁(앞줄 가운데) 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민수 최고위원, 장 대표, 조광한 최고위원. 뒤는 우재준 청년최고위원.

안주영 전문기자

2026-03-13 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표가 12일 당 윤리위원회에 6·3 지방선거까지 추가 징계 중단을 요청하고 당직자들의 ‘내부 공격 금지령’을 내렸다. 소속 의원 전원 명의로 ‘절윤(윤석열과의 절연)’ 결의문을 채택한 데 따른 후속 조치다.장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “윤리위원회에 제소된 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 논의를 하지 말아 줄 것을 윤리위에 요청한다”고 말했다. 장 대표는 “의원총회에서 논의된 것이기도 하고, 우리가 하나로 뭉쳐서 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다”고 설명했다.국민의힘은 윤리위의 계속된 징계전에 당내 피로도가 누적되면서 의원총회 때마다 의원들의 성토가 쏟아져온 상황이다. 지난 9일 결의문 채택을 위한 의총에서도 ‘윤민우 윤리위 교체’, ‘징계 중단’ 등의 요구가 나왔고, 장 대표가 이를 일부 수용한 것이다.이에 따라 6·3 지방선거까지 당내 징계 논의는 중단될 예정이다. 현재 윤리위에는 국회 본회의 필리버스터(무제한 토론) 중에 한동훈 전 대표의 대구 서문시장 방문에 동행한 친한(친한동훈)계 전현직 의원 8명에 대한 징계 요구, 서울시당 윤리위가 출당을 결정해 중앙당 윤리위에 재심을 신청한 보수 유튜버 고성국씨의 징계 건이 올라와 있다. ‘윤어게인’ 유튜버 전한길씨는 장 대표 지지자들이 ‘해당 행위’로 윤리위 제소를 준비 중이다.오세훈 서울시장이 요구해온 인사 조치에는 내부 논쟁 자제를 촉구하는 선에서 반응했다. 장 대표는 “당직을 맡고 있는 분들의 언행 한마디 한마디는 당의 입장으로 비칠 수 있고 더 큰 무게감을 갖기 마련”이라며 “당직을 맡은 모든 분은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 달라”고 당부했다. 이어 “당내 인사들은 우리 내부 문제에 천착하기보다 대여 투쟁에 집중해 주실 것을 당부드린다”고 강조했다.장예찬 여의도연구원 부원장, 박민영 미디어대변인 등 당권파 당직자들에 대한 경질 요구에 이같이 대응한 것이다.당내에서는 오 시장을 향한 압박도 커지는 분위기다. 안철수 의원은 페이스북에 “당의 총의가 확립되었음에도 ‘절윤’을 했느냐, 후속 조치는 무엇이냐를 두고 정쟁이 이어지고 있다”며 “하지만 지금 당과 윤 전 대통령과의 관계가 국민의 삶에 얼마나 중요한 문제인지는 의문”이라고 지적했다. 그러면서 “민심은 주유소와 주식장에서 찾아야 한다”고 꼬집었다.나경원 의원은 오 시장을 향해 “의총 결의로 (절윤을) 표시했더니 이제는 또 다른 이유를 들면서 또다시 장 대표를 압박한다”며 “오 시장도 이제 그만 떼쓰라. 선거를 하겠다는 것인가 꽃가마 태워달라는 것인가”라고 비판했다.한편 국민의힘 공천관리위원회는 경북지사 후보 경선에 ‘한국시리즈’ 단계별 경선을 적용하기로 했다. 현역 이철우 경북지사는 자동으로 결선에 진출하고, 임이자 의원, 김재원 최고위원, 최경환 전 부총리, 이강덕 전 포항시장, 백승주 전 의원이 먼저 1차 경선을 거친다. 5명 중 1위 도전자가 이 지사와 결선으로 담판을 짓는 방식이다.충남·대전 행정통합 무산에 반발해 후보 등록을 하지 않았던 김태흠 충남지사는 이날 추가 신청 접수를 완료했다.손지은 기자