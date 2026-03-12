추미애·김동연, 경기도지사 출마 선언…민주당 경선 ‘본격화’

김동연, “일 잘하는 대통령에게 일 잘하는 도지사 필요”

추미애, ‘추미애표 경기도형 기본소득’ 정책 추진

이미지 확대 김동연 경기도지사가 12일 안양역에서 경기도지사 출마선언을 하고 있다.(김동연 캠프 제공)

이미지 확대 12일 추미애 의원이 경기도의회에서 6·3지방선거 경기도지사 출마 선언 기자회견을 하고 있다. (추미애 캠프 제공)

김동연 경기도지사와 추미애 국회의원이 12일 나란히 경기도지사 선거 출마를 선언했다. 이에 따라 경선에 출마할 5명의 예비후보가 모두 출마를 선언하면서 5파전 경선이 본격적으로 시작됐다.김 지사는 이날 안양역에서 기자회견을 열고 재선 도전을 공식화했다.그는 이날 민생경제 현장투어(달달버스) 현장인 안양역에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 당 대표나 최고위원을 뽑는 선거가 아니라 경기도의 현장 책임자를 선택하는 자리”라며 출마 의사를 밝혔다.이어 “일 잘하는 대통령에게는 일 잘하는 도지사가 필요하다”며 “이재명 대통령의 현장 일꾼이 되겠다”고 약속했다.또 이재명 정부의 핵심 정책인 부동산과 성장 분야를 경기도가 적극 뒷받침하겠다는 입장도 밝혔다. 김 지사는 “4년 임기 동안 주택 80만 호 착공과 투자 유치 200조 원 달성을 책임지겠다”고 강조했다.김 지사는 ‘내 삶이 나아지는 플러스 경기’를 목표로 세 가지 핵심 프로젝트도 제시했다. 공약에는 ‘경기도민 1억 만들기’, ‘주거·돌봄·교통 3대 생활비 반값 시대’, ‘지상철도·간선도로·전력망 지중화’ 등이 포함됐다.‘경기도민 1억 만들기’ 프로젝트와 관련해 그는 인프라·햇빛·스타트업을 중심으로 한 3대 펀드 조성, 국민연금 공백기를 보완하는 도민연금, 청년의 공정한 출발을 돕는 사회출발자본 등을 추진하겠다고 설명했다.이와 함께 “‘100조 원 투자유치’에 더해 다음 임기 4년 내 ‘투자유치 200조 원’을 달성하겠다. 300조 원은 ‘경기 신경제지도’를 완성하는 종잣돈이 될 것이다”라고 강조했다.‘경천동지 프로젝트’와 관련해 “지상철도․간선도로 지하화와 전력망 지중화 등으로 하늘길, 땅길에 있는 것들을 지하로 내려 경기도의 공간을 완전히 바꾸겠다”며 “‘경천동지’의 주체는, 첫째도 둘째도 도민이다. 외국 자본에게 빼앗겼던 경기도의 SOC 사업에, 경기도민이 투자하고 그 수익을 돌려받는 ‘경천동지 펀드’를 운용한다. 이를 위해 경기북부에 ‘경기투자공사’를 설립하겠다”고 밝혔다.민주당원들을 향해서는 “저 김동연, 민주당의 마음, 당원의 마음, 명심하겠다. 돌아보면, 저는 너무나 부족한 사람이었다”며 “지난 지선, 기적의 승리에 취한 나머지 오만함이 앞섰다. 인사 문제에서도 그릇이 작았다. 34년 경제 관료로 살아온 정치 초짜였다. 우리라는 동지 의식이 너무나 부족했다”고 일각의 비판에 대해 자기반성의 모습을 보였다.그러면서 “내란 사태와 대선 경선을 거치며 완전히 달라졌다. 민주당 사람 김동연으로 거듭났다”며 “우리 대통령, 우리 민주당, 우리라는 동지 의식이 굳건하다”고 변화된 자신을 강조했다.끝으로 “(저의) 제1 과제는 이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 것”이라며 “명심으로 일하고 성과로 증명하겠다”고 덧붙였다.추미애 의원도 12일 국회와 경기도의회에서 각각 기자회견을 열고 “경기도는 대한민국 변화의 가장 앞에 서야 한다. 지금 혁신적이고 당당한 리더십이 필요하다”며 출사표를 던졌다.추 의원은 수원 군공항 및 과천 경마장 이전 등 도내 주요 기피 시설 갈등에 대해 “경기도지사가 전면에 뛰어들어 ‘특별한 보상’을 이끌어내는 중재자가 되겠다”고 선언했다. 이어 지속적으로 제기돼 온 경기 남·북부 분도론에 대해서는 “이미 지나간 주제”라며 선을 그었다.자신의 정치 인생을 민주주의 가치 실천, 개혁 추진, 서민·중산층 중심의 민생 정책 등 3가지 여정으로 설명하면서 “저의 정치가 늘 지향했던 것은 권력도, 명예도 아니고 국민의 삶이었다”며 “이제 그 경험과 지혜를 온전히 경기도 혁신 행정으로 이어가겠다”고 밝혔다.이어 “이재명 대통령이 재난지원금과 청년기본소득을 적극 추진하며 사회적 기본권을 보장하고 수십 년 간 지지부진했던 불법 계곡을 정비해 경기도가 새로운 기준을 만들었던 것처럼 지금 경기도에도 도민을 행정 중심에 놓는 사고의 전환과 강한 결단력의 리더십이 필요하다”고 강조했다.그러면서 반도체·AI 산업 중심의 바이오, 미래모빌리티, 문화콘텐츠 산업 육성과 지역화폐·맞춤형 지원 정책 통한 소상공인·자영업자의 경쟁력 제고, AI와 데이터 접목 통한 행정 혁신 등을 공약으로 내세웠다.‘따뜻한 경기도’를 만들기 위해 임신에서 육아, 청소년기를 거쳐 사회 진출, 노후까지 생애 맞춤형 돌봄 체계를 구축하겠다고도 했다. 이를 위해 ‘추미애표 경기도형 기본소득’ 정책도 발표했다.또 ‘이동의 자유’를 선포하고 GTX와 JTX(광역급행철도) 철도망의 조기 완공 등 경기도 전역을 메가시티로 묶어 ‘교통 혁명’을 완성하고 ‘15분 생활도시’를 만들겠다고 약속했다.추 의원은 “강한 성장으로 일자리를 만들고 공정 경기로 기회를 나누며 AI 행정 혁신과 따뜻한 복지로 도민의 자부심을 높이는 당당한 경기도를 만들겠다”며 “‘당당한 경기도’가 현실이 될 때까지 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.한때 논란이 됐던 ‘(경기도민) 2등 시민’ 발언에 대해서는 “이재명 대통령이 경기도지사 시절 서울 중심으로 세팅되던 교통과 인프라를 경기도의 관점에서 다시 바라봐야 한다고 하신 것처럼, 주거·교육·교통 현안을 빠르게 해소함으로써 1등 경기를 만들 수 있다는 강조의 표현이었다”고 해명했다.민주당은 오는 21~22일 권리당원 투표로 예비경선을 실시해 본경선 진출자 3명을 선출할 예정이다. 다만 추 의원은 여성 후보로서 본경선에 자동 진출한다. 본경선은 다음 달 5~7일 당원 투표 50%와 국민 여론조사 50%를 합산해 진행되며 과반 득표자가 없을 경우 결선 투표가 실시된다.안승순 기자