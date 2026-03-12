박대기 포항시장 예비후보, ‘포항 도약’ 5대 핵심 공약 발표

이미지 확대 박대기 경북 포항시장 예비후보가 지난 3일 포항시청에서 기자회견을 하고 있다. 김형엽 기자

오는 6·3 지방선거에 경북 포항시장 출마에 도전하는 박대기 예비후보가 5대 핵심 공약을 발표했다.박 예비후보는 12일 “포항은 도시 체질을 바꾸는 새로운 도약이 필요한 시점”이라며 ▲영일만회의 출범 ▲민생 속도행정 ▲미래 첨단전략산업 도시로 전환 ▲의료 인프라 혁신 ▲연 관광객 2000만 실현 등 공약을 밝혔다.우선 미래 포항을 기획하고 양질의 일자리를 창출하기 위해 ‘영일만회의’를 취임 1개월 내에 출범시키겠다고 공약했다. 영일만회의는 산업계, 노동계, 교육계, 의료계, 소상공인 등 지역 현안에 따라 다양한 주체가 참여하는 협의체로, 주요 정책과 지역 현안을 시민과 함께 논의하는 플랫폼이다.민생 속도행정을 위해 철강산업 현장에 민원 청취를 위한 제2포항시장실을 설치하고, SMR(소형모듈원자로) 밸류체인 구축, K-방산 클러스터 조성, 차세대 드론 소부장 산업 육성 등 포항의 산업 구조를 다변화할 계획이다.의료 인프라 혁신을 위한 포스텍 연구중심 의대 및 스마트병원 설립과 ‘영일만 국가정원 프로젝트’도 추진해 의료 및 관광 분야 도약을 추진한다.박 예비후보는 “지금 포항에는 새로운 도약을 위한 과감한 전환이 필요하다”며 “포항의 잠재력을 하나로 모아 다시 뛰는 포항, 미래로 도약하는 포항을 시민과 함께 만들어 가겠다”고 했다.포항 김형엽 기자