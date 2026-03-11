[포토] 새우잡이 조업하는 정청래-박찬대

1 / 9 이미지 확대 11일 인천 강화군 서검도 앞바다 조업한계선 근처 괴리어장에서 더불어민주당 정청래 대표와 인천시장 후보인 박찬대 의원이 새우잡이 조업 현장 체험을 하고 있다. 2026.3.11 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표(가운데)와 인천시장 후보인 박찬대 의원(왼쪽), 조택상 중구강화군웅진군 지역위원장이 11일 인천 강화군 교동도 죽산포구에서 조업을 나가고 있다. 2026.3.11.

뉴스1

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 인천시장 후보인 박찬대 의원이 11일 인천 강화군 서검도 앞바다 조업한계선 근처 괴리어장에서 새우잡이 조업 현장 체험을 하며 간식을 먹고 있다. 2026.3.11 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 11일 인천 강화군 교동도 죽산포구에서 더불어민주당 정청래 대표, 인천시장 후보인 박찬대 의원, 조택상 중구강화군웅진군 지역위원장이 새우잡이 배를 타고 손을 흔들고 있다. 2026.3.11 [공동취재] 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 11일 6·3 지방선거를 앞두고 인천시장 후보로 공천된 박찬대 의원과 인천 강화를 찾아 민심 다지기에 나섰다.앞서 민주당은 지난 4일 박 의원을 당 인천시장 후보로 단수공천했다. 정 대표와 박 의원은 지난해 전당대회에서 당대표직을 두고 경쟁하면서도 네거티브 대신 ‘브로맨스’를 강조한 바 있다.두 사람은 이날 낮 12시쯤 교동대룡리시장을 방문해 지역 상인과 주민들의 민심을 청취했다.정 대표는 시장 골목의 상점에서 참송이버섯, 돌김, 땅콩, 깍두기 등을 구매했다. 한 상인은 정 대표와 지도부를 향해 “6·3 지방선거도 가자 파이팅”이라고 응원했다.이어 정 대표, 박 의원, 조택상 중구·강화군·옹진군 지역위원장은 교동도 죽산포구에서 새우잡이 조업 현장 체험을 위해 작업복을 착용하고 배에 올라탔다.정 대표는 조업한계선이 축소되며 포획량에 영향을 미쳤다는 선장의 고충을 듣고 “저희가 한번 해결해보려고 온 겁니다”, “이해가 안 가네”라고 했다.그러면서 거듭 “여기만 문제가 아닐 것”이라며 “이게 참 비합리적이다. 일제히 조정을 한번 해야겠다”라고 말하기도 했다.온라인뉴스부