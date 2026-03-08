정치 6·3 지방선거 한동훈, 부산 구포시장 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/03/09/20260309006003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-08 18:35 입력 2026-03-08 18:35 이미지 확대 한동훈, 부산 구포시장 방문 한동훈(왼쪽) 전 국민의힘 대표가 지난 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 지지자들에게 둘러싸인 가운데 한 상인과 악수하며 인사를 나누고 있다.부산 뉴스1 한동훈(왼쪽) 전 국민의힘 대표가 지난 7일 부산 북구 구포시장을 찾아 지지자들에게 둘러싸인 가운데 한 상인과 악수하며 인사를 나누고 있다. 부산 뉴스1 2026-03-09 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지