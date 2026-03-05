국민의힘 청년 정치인 발탁에… 친장·친한계 공천 경쟁 대리전

‘서울시의원 비례 출마’ 친한 최우성

2026-03-06 8면

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 공개 오디션 등 청년 정치인 발굴 통로를 확대하면서 당내 친장(친장동혁)계와 친한(친한동훈)계 청년 정치인 사이 대리전도 격화되고 있다. 공천 경쟁과 맞물리며 계파 갈등이 ‘청년 무대’로도 번지고 있는 것이다.친한계로 분류되는 최우성 청소의프로 대표는 5일 국회에서 서울시의원 비례대표 오디션 출마 기자회견을 열고 “가짜 여의도 2시 청년들로는 보수가 퇴행한다”며 “스스로 힘으로 미래를 개척하는 제가 진짜 청년이며 보수를 재건할 것”이라고 했다. ‘여의도 2시 청년’은 오후 2시에 열리는 당 행사에 언제라도 참석할 수 있는 청년 정치지망생을 비꼬아 부르는 말로, 친장계 청년들을 겨냥한 발언이다.최 대표는 한동훈 전 대표가 출마한 지난 대선 경선 캠프에서 청년특보를 지냈다. 그는 당내 당권파와 친한계의 ‘징계전’에 대해선 소셜미디어(SNS)에 “윤어게인의 망령이 복수를 계속하고 있다”고 썼다.당권파 청년들로는 장예찬 여의도연구원 부원장과 박민영 국민의힘 미디어대변인 등이 한 전 대표 비판에 앞장서고 있다. 친장계 한 청년 정치인은 서울신문과의 통화에서 “장 대표를 지지하는 출마 준비자들도 꽤 있는 것으로 안다”며 “대여투쟁이 필요한 시기에 불필요한 시비에 대응할 필요는 없을 것”이라고 말했다.장 대표는 이날 국민의힘을 지지하는 청년들을 동원해 ‘사법파괴 3대 악법’ 저지를 위한 도보 행진을 계획했으나 법안들이 국무회의에 상정되며 일정을 수정했다. 그는 ‘레드팀’ 역할의 2030 쓴소리특별위원회의 상설기구 격상화 방침을 밝히고 청년들과도 소통 중인 것으로 알려졌다.한편 개혁신당이 정치 신인의 비용 부담을 낮추기 위해 ‘99만원 선거 패키지’를 도입한 가운데 우재준 청년최고위원은 지역구인 대구 북구갑에서 북구청장 예비후보들을 상대로 ‘자체 검증 프로젝트’를 추진하며 참여비 명목 특별당비를 100~500만원 받겠다고 해 논란이 일었다. 이에 우 최고위원은 페이스북에서 “더 이상 이런 시비로 시간 낭비하지 않겠다. 모든 비용은 제가 부담하겠다”며 수습에 나섰다.곽진웅 기자