민주, 김경수 경남지사 후보 단수 공천… 국힘은 출마자 구인난

더불어민주당 경남도지사 후보로 결정된 김경수 지방시대위원장이 5일 국회에서 열린 중앙당 공천관리위원회 지방선거 후보 공천 심사 결과 발표 회견에서 정청래 대표와 포옹하고 있다. 2026.3.5

연합뉴스

6·3 지방선거가 90일 앞으로 다가온 5일 더불어민주당은 중량급 인사를 잇따라 단수공천하며 본선 경쟁 준비에 들어갔다. 반면 국민의힘은 여전히 광역단체장 선거 ‘구인란’에 시달리고 있다.김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 국회에서 김경수 전 대통령 직속 지방시대위원장을 경남지사 후보로 단수 공천한다고 밝혔다. 김 위원장은 “김 전 위원장은 2018년 도지사로 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다”며 “이재명 정부 출범과 함께 지방시대위원장을 맡아 정부의 국정철학과 지역 균형발전 이해도는 최고 수준”이라고 공천 배경을 설명했다.우상호 전 청와대 정무수석과 박찬대 의원을 각각 강원지사, 인천시장 후보로 공천한 데 이은 세 번째 단수 공천이다.정청래 민주당 대표는 김 전 위원장에 대해 “이미 준비된 최적의 후보, 최고의 후보이자 최상의 필승 카드”라고 평가했다. 이에 김 전 위원장은 “경남 발전에 헌신하는 것이 도민에게 진 마음의 빚을 갚는 일”이라고 밝혔다.국민의힘은 8일까지 광역·기초자치단체장, 10일과 11일까지 각각 광역의원과 기초의원 후보 공천 신청을 받는다. 하지만 광역단체장 선거의 경우 이날까지 서울·경기 등 주요 지역조차 후보 윤곽이 뚜렷하게 드러나지 않고 있다. 당 안팎에서 설득 중이라는 신동욱 최고위원은 서울시장 출마 여부를 밝히지 않고 있다. 서울 최다선인 나경원 의원과 초선 김재섭 의원은 출마 권유를 고사한 것으로 알려졌다.경기도에 지역구를 둔 현역 국회의원 6명은 모두 지방선거 출마에 거리를 두고 있는 가운데 양향자 최고위원만 이날 경기지사 공천을 신청했다. 주진우 의원은 다음 주 중 부산시장 출마 선언을 할 예정이다. 조경태 의원의 부산시장 출마 가능성도 거론된다.중앙선거관리위원회의 예비후보 등록 현황에 따르면 광역단체장에 예비후보로 등록한 인원은 민주당이 22명인 데 비해 국민의힘은 12명에 불과하다. 기초단체장 예비후보도 민주당 335명, 국민의힘 177명이며, 광역의원의 경우 민주당이 367명, 국민의힘이 221명인 상황이다.김헌주·박효준기자