이재혁 국민의힘 대구시당 부위원장, 대구 동구청장 출마 공식화

이미지 확대 이재혁 국힘 대구시당 부위원장 “동구청장 출마” 이재혁 국민의힘 대구시당 부위원장이 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 대구 동구청장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.3. 뉴스1

이재혁 국민의힘 대구시당 부위원장이 6·3 지방선거에서 대구 동구청장에 출마한다고 3일 밝혔다.이 부위원장은 이날 오전 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “동구를 대한민국 미래산업 국가전략거점으로 전환하겠다”며 출마를 공식화했다.그는 이어 “이번 선거는 관리형 행정을 넘어 구조를 바꾸는 선거”라며 “동구를 AI(인공지능)와 친환경 항공이 만나는 전략 산업도시로 재설계하겠다”고 강조했다.이 부위원장은 동구의 산업 구조 재편이 필요하다고 강조했다. 그는 ▲인공지능(AI) 데이터센터 유치 ▲대구 군 공항(K2) 후적지 미래에너지·수소·탄소중립 항공혁신 특구 조성 ▲골목·전통시장 디지털 전환 등을 공약으로 제시했다.한편, 대구 성광고와 경북대 정책정보대학원 사회학 석사과정을 졸업한 이 부위원장은 대구경북녹색연합 이사장과 대구지방변호사회 분쟁조정위원 등으로 활동하고 있다.대구 민경석 기자