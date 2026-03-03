우성진 전 메가젠임플란트 부사장, 대구 동구청장 출마 선언

이미지 확대 우성진 국힘 대구시당 부위원장 “동구청장 출마” 우성진 국민의힘 대구시당 부위원장이 3일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 대구 동구청장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.3. 뉴스1

우성진 국민의힘 대구시당 부위원장이 6·3 지방선거에서 대구 동구청장에 출마한다고 선언했다.우 부위원장은 3일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열어 “40년간 기업 경험을 바탕으로 경제를 살리고 사람이 머무는 동구를 만들겠다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “현재 동구는 인구 감소, 청년 유출, 상권 침체의 벽에 가로막혀 있다”며 “위기의 본질은 인구가 아니라 기회의 부재”라고 진단했다.그러면서 주요 공약으로 ▲대구 군 공항(K2) 이전 부지 내 관광·산업 복합단지 조성 ▲금호강 관광특구 개발 ▲도시철도 4호선 조기 착공 ▲안심 뉴타운 생활 인프라 확충 ▲제2의료원 유치 등을 공약으로 내세웠다.우 부위원장은 “40년간 기업 현장에서 쌓은 경영 경험과 실행력으로 청년이 떠나는 도시가 아닌 머무는 도시, 가족이 찾아오는 도시로 바꾸겠다”며 “행정 경험보다 중요한 것은 실행력과 경제 감각”이라고 강조했다.한편, 대구 청구고와 영남대 대학원 사회학과 박사과정을 수료한 우 부위원장은 메가젠임플란트 부사장, 세부상사 대표 등을 지냈다.대구 민경석 기자