정장수 “사람·기회 넘치는 대구 중구…1000억 민자유치로 경제 활력” 공약 발표

이미지 확대 정장수 카드뉴스_ 공약 국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장의 공약. 정장수 예비후보 제공

이미지 확대 국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 공개한 동성로 LED영상아케이드 및 집라인 상상도. 정장수 예비후보 제공

국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 “삶이 곧 자부심이 되는 중구를 만들겠다”며 공약을 발표했다.정 전 부시장은 28일 보도자료를 내고 ▲과거, 현재, 미래가 공존하는 역사문화도시 중구 ▲찾아오기 쉬운 열린 도시 중구 ▲돈, 사람, 기회가 넘쳐나는 경제활력도시 중구 ▲걷는 즐거움이 있는 살고 싶은 도시 중구 등의 공약을 밝혔다.그는 4가지 분야의 사업별 추진 일정, 재원 조달 계획을 포함한 세부 사업계획도 발표했다. ‘과거, 현재, 미래가 공존하는 역사문화도시 중구’를 살펴보면, 오는 2034년까지 총사업비 655억원을 들여 달성토성을 복원하고 2033년까지 경상감영을 복원하는 데 국고를 포함해 총 372억원을 투입하겠다는 계획이다. 대구향토역사관도 전면 리모델링하겠다고 밝혔다.‘열린 도시 중구’는 KTX와 SRT 고속열차를 대구역에 정차하도록 하는 게 핵심이다. KTX의 경우 16량으로 편성돼 있어 오는 2028년까지 대구역 플랫폼을 증축해 가능하게 하고, 이보다 짧은 SRT는 국토교통부·코레일과 협의만 되면 연내 정차도 가능하다고 정 전 부시장은 설명했다.‘각종 관광 인프라를 확충하는 걷는 즐거움이 있는 살고 싶은 도시 중구’에는 오는 2028년까지 근대로의 여행 골목투어 코스 리뉴얼과 신천프로포즈존·신천 스카이웨이·김광석길·웨딩거리를 연계한 테마로드를 조성하겠다는 계획이 담겼다. 이를 통해 도보 여행 콘텐츠를 늘려 관광객을 유치하고 지역 경제 활성화를 이끌어내겠다는 게 정 전 부시장의 구상이다.이 밖에도 1000억원 대의 민간 투자를 유치해 2028년까지 동성로 LED영상아케이드 및 집라인을 건설하고 전통시장 특성화 사업을 추진해 ‘돈, 사람, 기회가 넘쳐나는 경제활력도시 중구’를 만들겠다는 공약도 냈다. 이와 함께 청년 창업 생존율 2배 프로젝트, 폐업 소상공인 긴급 재기 프로젝트 등 상권 활성화 방안도 제시했다.정 전 부시장은 “오늘 발표한 공약은 영남의 중심, 중구의 영광을 되찾기 위한 출발점”이라며 “주민의 삶에 직결되는 지역별 세부 공약은 차례대로 보고드려 주민참여를 넘어 주민주도행정으로 나아가는 정장수식(式) 행정 리더십을 담아내겠다”고 말했다.대구 민경석 기자