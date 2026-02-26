정치 6·3 지방선거 한태선 민주당 천안시장 예비후보 등록 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/02/26/20260226500255 URL 복사 댓글 0 이종익 기자 수정 2026-02-26 17:20 입력 2026-02-26 17:20 이미지 확대 한태선 민주당 천안시장 예비후보가 예비후보 등록 후 일봉산사거리 일원에서 국민의힘 규탄 메시지가 담긴 피켓을 들고 있다. 한 예비후보 제공 한태선 더불어민주당 정청래 당대표 특보는 25일 천안시 서북구 선거관리위원회에 천안시장 예비후보 등록을 마쳤다고 26일 밝혔다. 한 예비후보는 “천안의 새 비전과 목표를 찾기 위해 끊임없이 연구하고 노력했다”며 “10여 년간 수해 복구와 무료 급식소 등으로 천안 시민 곁에서 땀방울을 흘렸다”고 말했다.천안 이종익 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지