한태선 민주당 천안시장 예비후보 등록

이미지 확대 한태선 민주당 천안시장 예비후보가 예비후보 등록 후 일봉산사거리 일원에서 국민의힘 규탄 메시지가 담긴 피켓을 들고 있다. 한 예비후보 제공

한태선 더불어민주당 정청래 당대표 특보는 25일 천안시 서북구 선거관리위원회에 천안시장 예비후보 등록을 마쳤다고 26일 밝혔다.한 예비후보는 “천안의 새 비전과 목표를 찾기 위해 끊임없이 연구하고 노력했다”며 “10여 년간 수해 복구와 무료 급식소 등으로 천안 시민 곁에서 땀방울을 흘렸다”고 말했다.천안 이종익 기자