‘미래연대’ ‘미래를 여는 공화당’ 압축해 놓고… 국힘, 당명 개정 일단 없던 일로

‘기호 2번’으로 선거 치른 후 재논의

이미지 확대 국민의힘이 오는 3·1절 새 당명 발표를 앞두고 당명 개정 작업을 마무리 중인 가운데 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 간판에 기존 당명을 지운 조형물이 설치돼 있다. 2026.2.18 연합뉴스

2026-02-23 5면

국민의힘이 22일 당명 개정 작업을 중단하기로 했다. 이에 따라 6·3 지방선거는 ‘기호 2번 국민의힘’으로 치른다.장동혁 대표 등 지도부는 이날 국회에서 최종 보고를 받고 논의한 결과 지방선거 이후로 개정을 미루기로 했다. 최보윤 수석대변인은 “두 개의 당명안이 보고됐지만 당명 개정은 당의 강령, 기본 정책과 함께 심도 있게 논의해야 한다는 데 최고위 의견이 모아졌다”고 말했다. 국민의힘은 23일 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 계획이다.앞서 국민의힘은 3·1절부터 새 당명을 공식 사용하기 위해 ‘미래연대’와 ‘미래를 여는 공화당’으로 최종 후보를 압축했다. 국민의힘 브랜드 전략 태스크포스(TF)는 이날 최고위에 압축된 2개의 당명 개정안을 보고했다.하지만 선거를 앞둔 ‘졸속 개정’이란 비판뿐 아니라 친장(친장동혁)계에서도 ‘미래’, ‘연대’라는 단어가 보수 가치에 맞지 않는다는 이유로 당명 개정을 반대하는 의견이 나왔다. 또 당 안팎에서는 장 대표가 ‘절윤(윤석열과의 절연)’을 사실상 거부한 만큼 당명 개정만으로는 의미가 없다는 목소리도 적지 않았다.박효준 기자