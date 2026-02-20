최재용 대통령직속 지방시대위원회 위원, 천안시장 예비후보 등록

이미지 확대 최재용 더불어민주당 천안시장 예비후보. 이종익 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최재용 대통령직속 지방시대위원회 위원이 20일 천안시 서북구 선거관리위원회에 천안시장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이날 최 예비후보는 “29년의 행정 경험과 중앙의 폭넓은 네트워크, 그리고 첨단 기술의 흐름을 읽는 전문성을 바탕으로 천안의 밝은 미래를 확실하게 열겠다”고 말했다.천안 이종익 기자