정치 6·3 지방선거 최재용 대통령직속 지방시대위원회 위원, 천안시장 예비후보 등록

이종익 기자 수정 2026-02-20 15:02 입력 2026-02-20 15:02

최재용 더불어민주당 천안시장 예비후보. 이종익 기자

최재용 대통령직속 지방시대위원회 위원이 20일 천안시 서북구 선거관리위원회에 천안시장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 이날 최 예비후보는 "29년의 행정 경험과 중앙의 폭넓은 네트워크, 그리고 첨단 기술의 흐름을 읽는 전문성을 바탕으로 천안의 밝은 미래를 확실하게 열겠다"고 말했다.

천안 이종익 기자