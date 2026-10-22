육사 교장 “사관학교 통합, 의견 수렴 후 추진됐으면”

공사 교장 “전문성 훼손 안 돼야”

해사 교장 “통합 효과 분석 필요”

세줄 요약 육사 교장, 통합 추진 전 의견 수렴 필요 강조

공군·해군 교장, 합동성 필요성 속 우려 제기

여당은 신속 추진, 야당은 전문성 약화 비판

2026-10-23 6면

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박후성 육군사관학교장(육군 중장)은 22일 사관학교 통합에 대해 “기본계획 보완과 다양한 의견을 수렴해 공감대가 형성된 가운데서 추진됐으면 한다”고 말했다.박 교장은 이날 서울 노원구 육사에서 열린 국회 국방위원회의 육·해·공군 사관학교 대상 국정감사에 증인으로 출석해 “사관학교 교육의 혁신과 변화는 필요하지만, 생도들과 교수들의 우려와 걱정을 알고 있다”며 이같이 말했다.박 교장은 “공식적 지휘계통을 통해 계속 건의해 왔다”며 “앞으로 사관학교 구체화 과정에서 필요하다면 이러한 건의를 계속해 나갈 것”이라고 강조했다. 그러면서 “학교장으로서 생도들이 이 어려운 시기에 흔들리지 않고, 학업과 훈련에 전념할 수 있도록 여건을 잘 보장하는 가운데 미래전과 합동성 강화에 도움이 되는 방향으로 인재를 양성하겠다”고 덧붙였다.다만 그는 통합사관학교 추진에 대한 찬반에는 “국방부가 추진하는 정책에 대해 현장에 있는 학교장이 의견을 개진하는 것은 적절하지 않다”며 “반대의 의미는 아니다”고 말했다.역시 국감에 증인으로 출석한 박흥재 공군사관학교장(공군 중장)은 “합동성 강화를 위해 통합교육이 도움이 되는 것은 사실이나, 전문성과 정체성을 훼손하지 않는 범위 내에서 시행되는 것이 바람직하다”고 밝혔다. 박규백 해군사관학교장(해군 중장)은 “통합에 따른 합동성 기대효과는 정량적이고 정성적 분석이 필요하다고 본다”고 말했다.이날 국감에서 여당은 사관학교 통합을 신속 추진해야 한다고 강조했다. 대통령 국방정책특별보좌관인 더불어민주당 김병주 의원은 “사관학교 통합은 이재명 정부만 추진한 것이 아니라, 6·25 전쟁 이후 거의 모든 정부에서 추진한 것”이라며 “사관학교 통합은 시대적인 요구”라고 강조했다.반면 야당은 전문성 약화에 우려를 표했다. 강선영 국민의힘 의원은 “지난해 6월 출범한 정부가 어떻게 2년 만에 (사관학교들을) 통합한다는 것인지 우려할 수밖에 없다”며 “보라매(공군), 호랑이(육군), 용(해군)이 오리로 전락하는 것”이라고 비판했다.이주원 기자