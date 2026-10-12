[포토] ‘해군병의 큰절’…729기 입영식

1 / 4 이미지 확대 잘 다녀오겠습니다…해군병 729기 입영 12일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단에서 열린 해군병 729기 입영식에서 해군병이 큰절하고 있다. 이날 입영한 해군은 5주간의 양성 교육훈련을 이수하고 오는 11월 13일 수료할 예정이다. 2026.10.12 해군 제공

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12일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단에서 열린 해군병 729기 입영식에서 해군병이 큰절하고 있다.이날 입영한 해군은 5주간의 양성 교육훈련을 이수하고 오는 11월 13일 수료할 예정이다.온라인뉴스부