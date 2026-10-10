[속보] 박기창 주우크라이나 대사 귀국…“소환 결정” 발표 이틀만

세줄 요약 박기창 주우크라이나 대사, 소환 결정 이틀 만에 귀국

북한군 포로 송환 공개·비공개 합의 논란으로 갈등 확산

2008년 이후 19년 만의 대사 소환, 협의는 지속 전망

이미지 확대 외교부 자료 사진. 연합뉴스

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박기창 주우크라이나 대사가 10일 오전 귀국했다. 지난 8일 정부가 박 대사를 본국으로 소환하기로 결정한 지 이틀 만이다.외교부는 이날 공지를 통해 “박기창 주우크라이나 대사는 이날 오전 귀국했다”고 밝혔다.정부는 북한군 포로의 한국 송환 사실을 우크라이나가 공개하고, 이를 비공개하기로 하는 합의가 없었다는 주장을 펼침에 따라 박 대사를 소환하기로 8일 결정했다.정부 당국은 우크라이나의 비공개 합의 파기는 실수였다고 치더라도 이후 보인 태도가 상황을 악화시켰고 이에 대사 소환이 불가피했다고 보고 있다.정부가 외국 주재 대사를 항의의 뜻으로 소환한 것은 2008년 주일본대사 소환 이후 19년 만이다.정부는 대사 소환 이후에도 “우크라이나 측과의 협의를 지속해 나갈 것”이라는 입장이지만, 당분간 양측의 외교 갈등은 이어질 전망이다.헤오르히 티히 우크라이나 외무부 대변인은 8일(현지시간) “한국 정부의 주우크라이나 대사 소환 결정에도 우리는 시간이 걸리더라도 건설적인 대화를 재개하는 데 열려 있다”며 “외교가 감정보다 우선해야 한다”는 입장을 내놨다.윤예림 기자