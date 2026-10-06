강신철 “北 지뢰제거작전, DMZ 역사상 처음”… 소극적 대응 비판 반박

조현 “우크라로부터 사과 받았지만

저희 생각과 차이 있어 단호한 조치”

이미지 확대 강신철(가운데) 국방부 장관이 6일 서울 용산구 국방부 청사를 나서던 도중 취재진의 질문에 답하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 DMZ 지뢰 제거, 북한 도발 대응 강조

강신철, 소극적 대응 비판에 반박

합참, MDL 이남 북한군 지뢰 제거 발표

2026-10-07 6면

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강신철 국방부 장관이 비무장지대(DMZ) 북한군 지뢰 폭발 사고 현장에서 진행된 우리 군의 지뢰 제거 작전에 대해 “단호한 대응이라고 보고 있다”고 강조했다. 지뢰 제거를 북한군의 지뢰 매설에 대한 ‘상응 조치’로 보기 어렵다는 지적이 나오자 이같이 반박한 것이다.강 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 기자들과 만나 ‘대응이 너무 수동적, 방어적이라는 지적도 있다’는 질문에 “그렇지 않다”며 “(DMZ 내 지뢰 제거 작전은) 우리 DMZ 역사상 사실 처음 있는 일”이라고 강조했다.전날 합동참모본부는 지뢰 폭발 현장에서 사고 원인이 된 MDL 이남의 북한군 지뢰를 제거했다고 발표했다. ‘북한군 매설 지뢰’라는 최종 조사 결과와 함께 이번 사고 관련 우리 군의 첫 실질적 조치가 발표된 것이었지만, 앞서 중간 발표 당시 예고했던 ‘상응 조치’와는 온도 차가 크다는 지적이 나왔다.강 장관은 “우리 전우들이 정당한 작전을 수행하다가 소위 북한이 ‘국경선 요새화’라는 명목으로 설치한 지뢰에 의해 큰 부상을 입은 것”이라며 “이에 어제 우리 군이 필요한 조치를 단행한 것”이라고 말했다. 다만 추가 지뢰 제거 작전 시점에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다. 추가 후속 조치에 대해서도 “필요한 조치를 계속해 나갈 것”이라고 했다.여야도 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 DMZ 폭발 사고 관련 공방을 벌였다. 야권은 지난 1일 국가안전보장회의(NSC) 도중 조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관이 북한의 불법 사이버 활동에 대한 독자 제재를 놓고 큰 이견을 보였다는 의혹을 파고들었다.박충권 국민의힘 의원은 “한미 관계 파탄에 책임을 물어 정 장관 경질 건의에 대해 어떻게 생각하나”라고 질의했고, 조 장관은 “이견이 불거진 적 없고, 고성도 오가지 않았다”고 답변했다.조 장관은 또한 북한군 포로의 한국 송환 사실을 일방적으로 공개한 우크라이나로부터 사과를 받았는지 묻는 이기헌 민주당 의원의 질문에는 “사과의 말도 들어 있는 메시지도 받았다”라면서도 “그러나 저희가 생각하는 수준과는 좀 차이가 있어서 단호한 조치를 취하고자 한다”고 덧붙였다.이에 대해 한동훈 무소속 의원은 “김여정이 떠드는 것에 대해서는 왜 찍소리도 못하면서 우크라이나만 쥐 잡듯이 하냐”라며 “북한이 주적인가, 우크라이나가 주적인가”고 비판하기도 했다.백서연·김서호 기자