[포토] ‘대호김종서함 진수식’ 참석한 이 대통령

1 / 7 이미지 확대 대호김종서함 진수식 김혜경 여사가 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 진수도끼로 진수줄을 절단하자 이재명 대통령을 비롯한 참석자들이 박수를 치고 있다. 2026.9.30 뉴스1

이미지 확대 정기선 HD현대회장과 악수하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 안전항해 기원의식을 마친 뒤 정기선 HD현대회장과 악수하고 있다. 2026.9.30 뉴스1

이미지 확대 이재명 대통령, 대호김종서함 진수식 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯한 참석자들이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 정기선 HD현대회장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.30 뉴스1

이미지 확대 이재명 대통령, 대호김종서함 진수식 참석 이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에 입장하고 있다. 2026.9.30 청와대통신사진기자단

이미지 확대 이 대통령, 대호김종서함 진수식 축사 이재명 대통령이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 축사를 하고 있다. 2026.09.30. 뉴시스

이미지 확대 안전항해 기원의식 마치고 이동하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 안전항해 기원의식을 마치고 김혜경 여사와 함께 이동하고 있다. 2026.9.30 청와대통신사진기자단

이미지 확대 강신철 장관과 정기선 회장강신철 국방부 장관과 정기선 HD현대 회장이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 대화하고 있다. 맨 왼쪽은 김경률 해군참모총장. 2026.9.30 청와대통신사진기자단

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김혜경 여사가 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에서 진수도끼로 진수줄을 절단하자 이재명 대통령을 비롯한 참석자들이 박수를 치고 있다.온라인뉴스부