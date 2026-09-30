[속보] 유엔사 “DMZ 폭발, 정전협정 위반 발생한 것으로 판단”

세줄 요약 유엔사, DMZ 지뢰 폭발 정전협정 위반 판단

현장조사서 군사분계선 이남 북한 지뢰 발견

장병 3명 부상, 군은 북한 책임 조치 검토

이미지 확대 軍·유엔사, 지뢰 폭발 사건 현장조사서 지뢰 1발 추가 발견 합동참모본부와 유엔군사령부가 29일 최근 서부전선에서 발생한 지뢰 폭발 사건 추가 현장 조사를 진행하며 발견한 북한 수지(플라스틱) 반보병 지뢰. 합참은 “현장조사팀은 이날 폭발 현장 근처에서 북한의 수지 반보병 지뢰 1발을 발견했다”면서 “이 지뢰가 폭발 상황 당시 작전 참가 장병들이 진술한 지뢰와는 다른 것으로 평가했다”고 발표했다. 2026.9.29 합동참모본부 제공

이미지 확대 합참이 공개한 지뢰폭발 화구 사진 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 합참 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 브리핑에서 공개된 ‘지뢰 폭발 화구’ 사진. 2026.9.28 합동참모본부 제공

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유엔군사령부(유엔사)가 지난 21일 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고에 대해 “정전협정 위반이 발생한 것으로 판단했다”고 밝혔다.유엔사는 30일 낸 입장문에서 “합동 현장조사 과정에서 군사분계선(MDL) 이남 한국 측 지역에서 북한 대인지뢰 1발을 발견했다”면서 “조사 결과를 바탕으로 유엔군사령부는 정전협정 위반이 발생한 것으로 판단했으며, 확립된 정전협정 체계에 따라 조치하고 있다”고 밝혔다.이어 “정전협정을 유지하고 이행하며, 한반도의 안정을 유지하고 긴장 고조를 방지하기 위한 책임을 다하는 데 계속 전념할 것”이라고 덧붙였다.앞서 지난 21일 오전 10시 51분 서부전선 DMZ MDL 이남 10여m 지점에서 지뢰 추정 폭발 사고가 발생했다. 당시 육군 25사단 소속 장병들이 DMZ 내 수색로 개척 작전에 임하고 있었는데, 이 사고로 간부 등 3명이 다치고, 이 중 2명은 중상을 입었다.군 당국은 서부전선 DMZ에서 폭발한 지뢰가 북한군에 의해 매설됐고, 매설 시점은 1년 전보다 앞섰을 가능성에 무게를 두고 있다.강신철 국방부 장관은 전날 국회 국방위원회 전체회의에서 “정전협정 위반이 명백하고 책임이 북한에 있기 때문에 상응하는 조치를 해나갈 것”이라고 말했다.신진호 기자