강신철 국방 “지뢰 매설한 것으로 보여…北국경선 요새화 관련 추정”

세줄 요약 북한 국경선 요새화 과정 매설 추정

DMZ 지뢰 폭발, 유실 가능성 낮게 판단

상응 조치 예고, 세부 내용은 비공개

이미지 확대 강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 출석해 답변하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

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강신철 국방부 장관이 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한이 국경선 요새화를 하면서 매설한 것으로 보인다고 밝혔다.강 장관은 29일 오후 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 천하람 개혁신당 의원이 “군사분계선(MDL) 남쪽에 북한군이 지뢰를 고의로 심은 것이라고 한다면 그 자체로 고의성이 있는 것 아니냐”라는 질문에 이같이 답했다.천 의원이 “유실이 아니라 아예 심은 것으로 보이는데, 유실이 아니라고 확인해 줄 수 있느냐”고 묻자 강 장관은 “유실은 아닌 것으로 보인다”고 답했다.이어 “(북한군이) 2025년 9월에 설치한 지뢰인지, 1969년부터 있던 지뢰지대에 그전에 심은 지뢰인지를 좀 더 판단해 보자는 것”이라고 덧붙였다.천 의원은 “어떻게 구체적인 조치를 취할 것인지 말해 달라”고 물었고, 강 장관은 “고의성이라는 것은 우리 군이 들어오는 것을 알고 피해를 입히겠다는 차원의 고의성을 말하는 것”이라며 “(북한군이) MDL 전방에 국경선 요새화를 하면서 매설했다고 보이는 것은 의원님 말씀이 정확하게 맞다”고 말했다.구체적인 대응 조치에 대해서는 “앞으로 어떤 상응 조치를 할지 여기서 다 말씀드리기에는 그것 또한 작전”이라며 “양해해 주셨으면 좋겠다”고 말했다.이어 “책임이 북한에 있기 때문에 상응하는 조치를 해 나갈 것”이라며 “필요한 방책을 가지고 있고, 단계적으로 시행해 나가겠다”고 덧붙였다.신진호 기자