정치 국방·외교 [포토] ‘DMZ 폭발사고’ 현장조사 기동로 확보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/28/20260928800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-28 15:54 입력 2026-09-28 15:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 軍·유엔사, ‘DMZ 폭발사고’ 현장조사 위한 기동로 확보합동참모본부와 유엔군사령부 군사정전위원회가 지난 26일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 조사에 앞서 기동로 확보 및 작전환경을 살피고 있다.2026.9.28 합동참모본부 제공 이미지 확대 군·유엔사, ‘DMZ 폭발 사고’ 현장조사 준비합동참모본부와 유엔군사령부 군사정전위원회가 지난 26일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 조사에 앞서 기동로 확보 및 작전환경을 살피고 있다. 2026.9.28 합동참모본부 제공 이미지 확대 기동로 확보 및 작전환경 ‘서부전선 폭발’ 조사 위한 기동로 확보합동참모본부와 유엔군사령부 군사정전위원회가 지난 26일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 조사에 앞서 기동로 확보 및 작전환경을 살피고 있다. 2026.9.28 합동참모본부 제공 이미지 확대 국회 국방위, 지뢰 추정 폭발 사고 현장 조사더불어민주당과 개혁신당 소속 국회 국방위원들이 28일 지뢰 추정 폭발 사고에 대한 현장 조사를 위해 육군 25사단을 방문한 가운데 군인들이 지뢰 탐지작업 시연을 하고 있다. 2026.9.28 국회사진기자단 이미지 확대 국회 국방위, 지뢰 추정 폭발 사고 현장 조사더불어민주당과 개혁신당 소속 국회 국방위원들이 28일 지뢰 추정 폭발 사고에 대한 현장 조사를 위해 육군 25사단을 방문한 가운데 군인들이 지뢰 탐지작업 시연을 하고 있다. 2026.9.28 국회사진기자단 이미지 확대 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현장 조사 브리핑황주봉 합동참모본부 작전1차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발사고’ 현장 조사에 관한 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28 뉴스1 합동참모본부와 유엔군사령부 군사정전위원회가 지난 26일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 조사에 앞서 기동로 확보 및 작전환경을 살피고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지