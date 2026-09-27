軍·유엔사, DMZ 폭발지점 도달 못 했다…“추가 조사 예정”

세줄 요약 DMZ 지뢰 추정 폭발 현장 조사 착수

실제 사고 지점 도달 못해 조사 중단

안전 우선으로 추가 조사 재시행 예정

이미지 확대 군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 연합뉴스

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우리 군과 유엔군사령부가 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 엿새 만인 27일 사고 현장에 대한 조사에 돌입했다. 조사팀은 이날 기동로 확장 등을 통해 폭발 추정 지점 인근까지 접근했지만, 실제 사고 발생 지점에 도달하지 못해 추가 조사를 이어 가기로 했다.합동참모본부(합참)는 이날 언론 공지를 통해 “우리 군과 유엔사는 오늘 합동으로 DMZ 내 지뢰 추정 폭발 상황 관련, 현장 조사를 위해 폭발 발생 추정 지점 근접 지역까지 도달했다”고 전했다.군과 유엔사 인원은 선두에서 지뢰 탐지기 등을 운용하며 오전 9시쯤부터 일몰 때까지 DMZ 내 기동로에 대한 지뢰 정밀 탐색 및 추가적인 기동로 확장 등을 실시했다고 합참은 설명했다.그러나 “현장 조사 지역은 DMZ 내 미확인 지뢰 지대로 위험성이 높을 뿐 아니라 작전 수행 인원들의 피로도도 극심해 안전을 최우선으로 고려, 오늘 작전을 종료하고 차후 재시행하기로 했다”고 밝혔다.이날 투입된 현장 조사팀은 우리 군 작전 병력과 유엔사 군사정전위원회 비서장 등 군정위 측 인원, 조사 기관 등 총 40여명으로 구성됐다. 사고 당시인 지난 21일 수색로 개척 작전에 참여했던 간부 일부도 참여했다.합참은 “우리 군과 유엔사는 추가 현장 조사를 통해 사고 원인 등을 철저하게 규명할 예정이며, 확인된 사실은 국민 여러분께 객관적이고 투명하게 설명해 드릴 계획”이라고 밝혔다.한편 지난 21일 오전 10시 50분쯤 육군 25사단 관할인 경기 파주 MDL 인접 지역에서 지뢰 추정 폭발이 2차례 발생해 수색대대장 등 2명이 중상을 입고 1명이 경상을 입었다.당시 우리 측 병력은 북한의 MDL 이남 지뢰 매설 의심 지대에 대한 유엔사 현장 조사를 준비하기 위해 DMZ 내에서 새롭게 수색로 개척 작전을 진행 중이었다.야권은 군이 현장 조사를 지연시키고 있다며 비판 공세를 펴 왔으나, 군은 사고 발생 지점이 MDL에 근접하고 수풀이 우거지며 기존에 수색로도 없는 등 위험성이 높은 지역인 만큼 안전 확보가 선행돼야 한다는 입장을 견지해 왔다.김민지 기자