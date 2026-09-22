이미지 확대 공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입 4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.

공군 제공

2026-09-23 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.공군 제공