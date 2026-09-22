정치 국방·외교 공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/23/20260923005004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-22 23:47 입력 2026-09-22 23:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입 4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.공군 제공 4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.공군 제공 2026-09-23 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지