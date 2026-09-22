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공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입

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수정 2026-09-22 23:47
입력 2026-09-22 23:47
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공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입
공군, 국산 전투기 KF-21 첫 도입 4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.
공군 제공


4.5세대 국산 전투기 KF-21 ‘보라매’ 양산 1호기가 22일 공군에 인도돼 최초 운용 기지인 경북 예천 기지까지 도입 비행을 진행하고 있다.

공군 제공
2026-09-23 5면
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