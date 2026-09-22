‘청해부대 역할론’ 띄웠지만… 與 “임무 넓히면 파병과 진배없다”

李, 전쟁 불개입 원칙에도 與 우려

“비전투도 위험… 생존성 담보 필수”

‘대미 투자 1호’로 압박 해소 관측

이미지 확대 한미일 외교장관 회담 조현(왼쪽) 외교부 장관이 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 한미일 외교장관 회담에 앞서 마코 루비오(가운데) 미 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 기념 촬영을 하고 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스

세줄 요약 대미 투자 확정 속 호르무즈 파병 압박 주목

여권, 청해부대 임무 확대는 사실상 파병 지적

전투 개입·위험 지원 불가, 국회 비준 필요론

2026-09-23 5면

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정부가 대미 투자 ‘1호 사업’을 확정하는 등 미국 내 투자에 속도를 내면서 호르무즈 해협 파병 압박이 잦아들지 주목된다. 파병 반대 목소리가 큰 여권 내부에선 ‘청해부대 역할론’에 대해서도 작전 목적 변경은 불가하다는 목소리가 커지고 있다.더불어민주당 소속 국회 국방위원회 관계자는 22일 통화에서 “(청해부대의) 작전 범위를 확대한다고 해도 우선 부대의 임무가 무엇인지가 분명해져야 한다”며 “대통령이 전쟁에 개입하거나 관여하는 것은 없다고 분명하게 선을 그은 만큼 여러 방안을 두고 현실성을 판단하고 있을 것”이라고 밝혔다. 또 다른 민주당 국방위원도 “청해부대의 임무를 추가하는 방법은 있을 수 있으나, 그렇다고 해서 전투에 참가하도록 해서는 안 된다”면서 “비전투 지원도 사실은 위험하다. 우리 해군의 생존성이 담보가 안 되면 할 수 없는 것”이라고 했다.앞서 이재명 대통령은 지난 18일 기자회견에서 전쟁 불개입 원칙을 공언하면서 청해부대 역할 확대 가능성을 시사했다.지난 2020년 문재인 정부는 미국과 이란 간 긴장 국면에서 아덴만에 파견됐던 청해부대의 작전 구역을 호르무즈 일대까지 확대했다. 당시 청해부대는 미국이 주도하는 국제해양안보구상(IMSC)에 편입하지 않고 독자적으로 국민·선박 보호 임무를 수행했다. 기존 파견 동의안에 담긴 ‘국민 보호 관련 조항’을 근거로 국회 비준 동의도 받지 않았다.당시 우회 파병이란 비판이 적지 않았던 만큼 이번에는 청해부대를 호르무즈 인근에 투입할 경우 국회 비준 동의를 받아야 한다는 의견이 많다. 지난 17일 외교통일위원회 전체회의에서도 “두 번에 걸쳐 이런 사안이 발생해선 안 된다”(한정애 민주당 의원)는 의견이 나왔다.여당 일각에선 청해부대의 임무는 유지한 채 작전 지역 확대안이 국회로 온다면 의원들의 지지를 받을 수 있다는 목소리도 있다. 한 민주당 외통위원은 “현재 범위 내에서 작전의 성격을 바꾸지 않고 우리나라 상선의 안전한 보호를 위한 것이라고 한다면 야당도 다 찬성하리라고 본다”고 밝혔다.정치권에선 대미 투자 1호 사업이 확정된 만큼 파병에 관한 트럼프 대통령이 압박이 줄어들 것이란 전망도 나온다. 지난 18일(현지시간) 한미 외교장관 회담에서도 미측은 파병보다는 대미 투자 부분에 대한 관심을 주로 표한 것으로 알려졌다. 우리 정부가 ‘전쟁 불관여·불개입’ 원칙을 고수하는 데 대해 미측은 구체적인 요구 대신에 “앞으로 긴밀히 협의해 나가자”는 수준의 반응을 보였다.김서호 기자