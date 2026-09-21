정치 국방·외교 [포토] 기동 선보이는 K-9… 지상군페스티벌 전투시현 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/21/20260921800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-21 15:38 입력 2026-09-21 14:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 기동 선보이는 K-921일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 K-9 자주포가 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 전투시현 나선 K2 흑표전차21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 K2전차가 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 ‘장애물도 문제 없어’21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 K2전차가 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 AH-64E 기동시범21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 육군항공 AH-64E가 기동시범을 선보이고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 플레어 기동 선보이는 아파치21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 육군항공 AH-64E가 기동시범을 선보이고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 기동시범 선보이는 AH-64E21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 육군 항공 AH-64E가 기동시범을 선보이고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 특전사 고공강하21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 특전사 고공강하 훈련을 선보이고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 다목적무인차량 전투시현21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 다목적무인차량 활용 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 진격하는 비호복합21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 비호복합이 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 이미지 확대 다족보행로봇 활용 전투시현21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 다족보행로봇 활용 전투시현을 하고 있다. 2026.9.21 뉴스1 21일 충남 계룡대 활주로에서 열린 2026 지상군페스티벌 현장 공개에서 K-9 자주포가 전투시현을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지