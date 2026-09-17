[포토] ‘사람 없는 전장’…다목적 무인차량 ‘아리온스멧’

세줄 요약 아리온스멧 창원 시연, 자율추종 기능 공개

원격사격통제체계와 물자 운반 성능 확인

내년 육군·해병대 순차 납품 예정

1 / 9 이미지 확대 지난 14일 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 K21 보병전투장갑차, 다연장 유도무기 천무, 중거리 지대공 유도탄 천궁-II, 차륜형 장갑차 타이곤과 우리군의 선택을 받은 다목적 무인차량 아리온스멧을 비롯한 UGV 3종이 기동하고 있다. 2026.9.17

한화에어로스페이스 제공

이미지 확대 지난 14일 경남 창원 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 다목적 무인차량 아리온스멧이 병사 추종 기동을 시연하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 지난 14일 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 중거리 지대공 유도탄 천궁-II, 차륜형 장갑차 타이곤이 기동하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 지난 14일 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 차륜형 장갑차 타이곤이 기동하고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 지난 14일 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 궤도형 소형 UGV인 테미스가 시연을 선보이고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 지난 14일 경남 창원 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 다목적 무인차량 아리온스멧(Arion-SMET)이 이내 방향을 틀어 앞서가는 사람을 자연스럽게 따라가는 ‘자율 추종’ 기능을 선보였다. 사진은 한화에어로스페이스의 다목적 무인차량 아리온스멧. 2026.9.17

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이미지 확대 지난 14일 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장에서 우리군의 선택을 받은 다목적 무인차량 아리온스멧, 궤도형 UGV 테미스(THeMIS), 4세대 무인차량 그룬트(GRUNT) 등 UGV 3종이 성능 시연을 선보이고 있다. 2026.9.17

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이미지 확대 한화에어로스페이스는 지난 14일 경남 창원2사업장에서 다목적 무인차량 아리온스멧의 성능을 시연하고 사업장을 공개했다.

사진은 한화에어로스페이스 창원2사업장에서 다연장 정밀 유도무기 천무가 생산되고 있는 모습. 2026.9.17

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이미지 확대 한화에어로스페이스는 지난 14일 경남 창원2사업장에서 다목적 무인차량 아리온스멧의 성능을 시연하고 사업장을 공개했다.

사진은 한화에어로스페이스 창원2사업장에서 중거리 지대공 유도탄 천궁-II의 발사관이 제작되고 있는 모습. 2026.9.17

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지난 14일 경남 창원의 한화에어로스페이스 창원2사업장 성능시험장.시속 60km로 빠르게 달려 나간 다목적 무인차량 아리온스멧(Arion-SMET)이 이내 방향을 틀어 앞서가는 사람을 자연스럽게 따라가는 ‘자율 추종’ 기능을 선보였다.아리온스멧이 양옆으로 움직이는 상황에서도 탑재된 7.62mm 원격사격통제체계(RCWS) 총구가 돌아가면서 표적을 놓치지 않고 추적하는 모습도 보였다. 안내를 맡은 한화에어로스페이스 직원은 “360도 전 방향으로 구동이 가능하다”고 소개했다.이후 물자가 있는 곳까지 자율주행으로 이동한 아리온스멧의 상부 움푹 파인 공간에 사람이 물자를 싣자 방향을 틀어 다시 주행에 나서기도 했다.한화에어로스페이스는 군의 다목적 무인차량 구매 기종으로 지난 7월 선정된 아리온스멧 성능을 이날 창원2사업장에서 시연했다. 이달 4일 방위사업청과 양산 계약이 체결돼 내년부터 육군과 해병대 보병부대에 순차적으로 40대가량 납품이 이뤄질 예정으로 알려졌다.이번 다목적 무인차량 구매 사업은 우리 군이 지상무인차량(UGV·Unmanned Ground Vehicle)을 실제 전력화하는 첫 사례가 될 것으로 알려졌다.다목적 무인차량은 군인을 대신해 감시·정찰이나 물자 운반, 부상자 후송 등의 임무를 수행할 수 있는 플랫폼이다.병력자원이 줄어드는 가운데 기존 전장에서 군인이 하던 일부 임무를 인공지능(AI) 기반 원격 조종과 자율 주행 등이 가능한 무인체계로 대체하려는 것이다.아리온스멧 경우도 원격 조종과 함께 AI를 기반으로 한 자율주행이 가능하다. 공식적으로는 최대 450㎏의 화물을 실을 수 있고, 전시에 부상병도 태울 수 있다.공격 역시 가능한데 들려오는 총성의 방향과 위치 등을 인식해 원격사격통제체계(RCWS)로 조준하고 음파 특성 등으로 적군인지 아군인지도 구분할 수 있다고 한다.다만 전장에서의 AI 역할에 대해선 윤리적 논란도 따를 수 있는데, 격발 판단 등은 철저히 사람이 맡게 된다고 한화에어로스페이스 측은 강조했다.박매훈 한화에어로스페이스 LS연구소 유무인복합연구센터장은 기자들과 만나 “실제 방아쇠를 당기는 행동은 AI로 절대 하지 않는다”며 “시간을 단축하고 자동화를 좀 더 빨리하는 데 AI를 사용하고 있다”고 설명했다.아리온스멧 양산은 최근 중동 전쟁에서 성능을 입증하며 큰 관심을 받은 한국형 요격미사일 ‘천궁-Ⅱ’ 발사관 생산 라인이 있는 공간에서 내년부터 진행된다.천궁-Ⅱ 발사관 계약 물량은 양산이 거의 완료돼 가는 만큼 이 공간에서 아리온스멧 본격 조립이 시작될 예정이라고 생산 라인에서 만난 황동규 창원2사업장장은 전했다.한화에어로스페이스는 아리온스멧 외에도 유럽 무인차량 기업인 밀렘로보틱스 플랫폼을 기반으로 한 궤도형 UGV ‘테미스-K’, 수출용으로 자체 개발한 다목적무인차량 ‘그룬트’(GRUNT) 등 UGV 라인업 확대를 추진 중이다.다만 무인체계를 앞으로 야전부대에서 본격적으로 사용하기 위해서는 유인과 무인 체계를 어떻게 조합하고 통합 운용할지 등 이른바 유·무인 복합전투체계(MUM-T) 운용개념의 발전도 필요할 것으로 보인다.박매훈 센터장은 MUM-T를 “다수의 이기종 유인체계와 무인체계가 초연결 네트워크로 연결돼 AI 지휘통제 기반으로 융복합 전투를 수행한다(는 개념)”이라고 설명하고 “플랫폼 관점에서는 7부 능선은 넘었다”고 언급했다.그는 “국내뿐 아니라 해외에서도 운용 개념이 없어 (MUM-T) 개발이 진행이 안 되는 중”이라며 “기동무기는 전방에서 위협도가 높기 때문에 위험 지역 생존성 보장을 어떻게 할 것인지, 무인체계 몇 대를 앞에 보낼 것인지 등 운용개념 연구가 먼저 돼야 한다”고 말했다.또 “우크라이나전에서 워낙 다양한 운용 사례가 나왔고 무인체계를 씀으로써 전장 위협도 확대된 만큼 다양한 운용사례를 군에 제시하고 있다”고 덧붙였다.온라인뉴스부