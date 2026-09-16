정치 국방·외교 [포토] 국방 드론 기술전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/16/20260916800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 16:28 입력 2026-09-16 16:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 비포장 활주로 운용 및 다영역 작전 수행이 가능한 모하비 스톨이 비행 시연을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 비포장 활주로 운용 및 다영역 작전 수행이 가능한 모하비 스톨이 비행 시연을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 비포장 활주로 운용 및 다영역 작전 수행이 가능한 모하비 스톨이 이륙하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 공대공 요격 드론(오른쪽)이 표적을 추적하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 군집 드론이 비행 시연을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 2026 국방 드론 기술전16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 군집 드론이 비행 시연을 하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 16일 오후 경기도 포천시 승진훈련장에서 실시된 2026 국방 드론 기술전에서 비포장 활주로 운용 및 다영역 작전 수행이 가능한 모하비 스톨이 비행 시연을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지