정치 국방·외교 [포토] 김혜경 여사, 키르기스스탄 대통령 부인과 환담 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/16/20260916800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 15:04 입력 2026-09-16 15:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 김혜경 여사, 키르기스스탄 대통령 부인과 환담김혜경 여사가 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령의 부인 아이굴 자파로바 여사와 환담하고 있다. 2026.9.16 청와대 제공 이미지 확대 김혜경 여사, 키르기스스탄 대통령 부인과 환담김혜경 여사가 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령의 부인 아이굴 자파로바 여사와 환담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.16 청와대 제공 이미지 확대 키르기스 정상 기다리는 이재명 대통령이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령을 영접하기 위해 이동하고 있다. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 키르기스 대통령 방명록 서명 보는 이재명 대통령이재명 대통령이 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령의 방명록 서명 모습을 지켜보고 있다. 왼쪽부터 자파로바 여사, 사디르 자파로프 대통령, 이재명 대통령, 김혜경 여사. 2026.9.16 연합뉴스 이미지 확대 기념촬영하는 한-키르기스 정상 부부이재명 대통령 부부가 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령 부부와 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 자파로바 여사, 사디르 자파로프 대통령, 이재명 대통령, 김혜경 여사. 2026.9.16 연합뉴스 김혜경 여사가 16일 청와대에서 한-중앙아시아 정상회의를 위해 방한한 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령의 부인 아이굴 자파로바 여사와 환담하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지