한국, 투르크멘·카자흐와 협정·MOU 26건 체결

李대통령, 릴레이 정상회담

이미지 확대 국빈 방한 투르크멘 대통령 환영 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 공식환영식에서 국빈 방한한 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령을 악수로 맞이하고 있다.

청와대 제공

세줄 요약 투르크메니스탄·카자흐스탄과 26건 협정·MOU 체결

에너지·인프라·핵심 광물·AI 협력 확대

카자흐스탄과 전략 동반자 관계로 격상

2026-09-16 6면

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이재명 대통령은 15일 국빈 방한한 투르크메니스탄·카자흐스탄 정상과 차례로 만나며 중앙아시아 양자 외교 일정을 이어갔다. 우리 정부는 두 국가와 각각 13건씩 총 26건의 협정 및 양해각서(MOU)를 체결하고 에너지, 인프라, 핵심 광물 공급망, 첨단 과학기술 등 분야에서 협력을 본격화했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 진행된 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과의 정상회담에서 “작년과 올해 중동 정세가 급박한 상황에서 이란에 머물던 우리 국민과 가족들이 투르크메니스탄을 통해 안전하게 대피할 수 있도록 각별히 배려해 주신 점에 깊이 감사드린다”고 말했다.앞서 중동 긴장이 고조되던 올해 3월 이란에 체류하던 한국인 30여명이 투르크메니스탄으로 탈출하는 과정에서 투르크메니스탄은 한국인 전용 입국 검문소를 지정하는 등 편의를 제공한 바 있다.베르디무하메도프 대통령은 이 대통령의 대북 구상인 ‘END 이니셔티브’(교류·관계 정상화·비핵화)를 언급하며 “이 자리에서 이에 대한 지지를 다시 말씀드린다”며 “우리는 한반도의 모든 현안이 평화적 대화와 외교적 수단을 통해 해결돼야 한다는 입장을 일관되게 견지해왔고 앞으로도 그럴 것”이라고 화답했다.양국 정부는 이날 협정 및 MOU 13건에 서명했다. 건설·교통·물류 등 인프라, 에너지·플랜트, 초국가 범죄 척결 등 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다. 특히 투자 증진 및 보호의 기반이 될 ‘투자보장협정’은 양측이 체결을 추진한 지 16년 만에 타결됐다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 전했다.이 대통령은 이어 오후에는 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 정상회담을 진행했다. 양 정상은 회담에서 경제·통상, 에너지·핵심 광물, 인공지능(AI)·과학기술 등 양국 간 미래 협력 과제를 심도 있게 논의하고 13건의 MOU 교환식을 가졌다. 기존의 교역·투자 분야를 넘어 경제 안보와 첨단산업, 과학기술 전반으로 협력 지평이 확장됐다는 평가다. 특히 이번 회담을 계기로 양국 관계는 17년 만에 ‘미래지향적 포괄적 전략 동반자 관계’로 격상됐다.국빈 만찬에는 양국의 각계 인사 50여명이 참석했다. 만찬 식탁에는 토카예프 대통령의 기호와 카자흐스탄의 특성을 반영한 한식이 올랐다.이 대통령은 16일 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 중앙아시아 5개국과 ‘릴레이 양자 회담’을 이어가고 있다. 전날 우즈베키스탄에 이어 이날 2개국 회담을 마쳤고, 16일에는 타지키스탄·키르기스스탄 정상과 만날 예정이다.강동용 기자