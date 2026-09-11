정치 국방·외교 [포토] “출동” 해병대 KAAV 부대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/11/20260911801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-11 16:41 입력 2026-09-11 16:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 훈련지로 이동하는 해병대 KAAV부대11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 훈련지로 이동하고 있다. 2026.9.11 뉴스1 이미지 확대 훈련지로 이동하는 해병대 KAAV 부대11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 훈련지로 이동하고 있다. 2026.9.11 뉴스1 이미지 확대 해병대 KAAV 부대 출동 중입니다11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 훈련지로 이동하고 있다. 2026.9.11 뉴스1 이미지 확대 헤병대 KAAV부대 출동11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 훈련지로 이동하고 있다. 2026.9.11 뉴스1 이미지 확대 다리 건너는 해병대 KAAV 부대11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 다리를 건너 훈련지로 이동하고 있다. 2026.9.11 뉴스1 11일 오후 경북 포항시 남구 청림동 해안도로에서 해병대 1사단 상륙돌격장갑차(KAAV) 부대가 훈련지로 이동하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지