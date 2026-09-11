[포토] 프리덤 에지 훈련

1 / 4 이미지 확대 2026년 프리덤 에지 훈련 한국합동참모본부는 한미일 3국 항공기들이 제주 동·남방 공해상에서 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 ‘2026년 프리덤 에지 훈련’을 11일 실시했다고 밝혔다. 사진은 훈련 모습. 2026.9.11 합동참모본부 제공

이미지 확대 2026년 프리덤 에지 훈련 한국합동참모본부는 한미일 3국 항공기들이 제주 동·남방 공해상에서 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 ‘2026년 프리덤 에지 훈련’을 11일 실시했다고 밝혔다. 사진은 훈련 모습. 2026.9.11 합동참모본부 제공

이미지 확대 2026년 프리덤 에지 훈련 한국합동참모본부는 한미일 3국 항공기들이 제주 동·남방 공해상에서 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 ‘2026년 프리덤 에지 훈련’을 11일 실시했다고 밝혔다. 사진은 훈련 모습. 2026.9.11 합동참모본부 제공

이미지 확대 2026년 프리덤 에지 훈련한미일 3국 함정들이 지난 10일 제주 동·남방 공해상에서 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 ‘2026년 프리덤 에지 훈련’을 실시하고 있다. 2026.9.11 합동참모본부 제공

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한국합동참모본부는 한미일 3국 항공기들이 제주 동·남방 공해상에서 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제 및 대응능력을 향상하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 ‘2026년 프리덤 에지 훈련’을 11일 실시했다고 밝혔다.사진은 훈련 모습.온라인뉴스부