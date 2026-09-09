프랑스 최고 훈장 받은 李 “마크롱과 ‘꼬뺑’ 됐다”

“한·프 140년 우정, AI 등 협력으로”

이미지 확대 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 8일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 프랑스 대통령, 김정관(첫 번째) 산업통상부 장관, 이재용(두 번째) 삼성전자 회장, 류진(네 번째) 한국경제인협회 회장, 조현준(앞줄 맨 오른쪽) 효성 회장 등 한·프랑스 비즈니스 라운드 테이블에 참석한 인사들과 함께 파리 마리니 영빈관 앞에서 기념촬영을 하고 있다.

파리 뉴스1

이미지 확대 이 대통령과 김혜경 여사가 마크롱 대통령으로부터 받은 레지옹 도뇌르 대십자 훈장.

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세줄 요약 프랑스 최고 훈장 수훈, 정상 부부 예우

한·프랑스 미래 협력 확대와 우정 강조

의회·OECD 접견 뒤 국빈 방문 일정 마무리

2026-09-10 4면

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에마뉘엘 마크롱 대통령이 8일(현지시간) 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령에게 프랑스 최고 권위의 ‘레지옹 도뇌르 대십자 훈장’을 수여했다.청와대에 따르면 마크롱 대통령은 김혜경 여사에게는 ‘국가공훈 대십자 훈장’을 수여하는 등 예우했다. 강유정 수석대변인은 “이는 한·프랑스 우호 관계 증진에 대한 기여를 높이 평가하고 우리 정상 부부에게 최고 수준의 예우를 표한 것”이라고 평가했다.이어진 만찬 자리에서 이 대통령은 “오늘 아침 (파리 개선문 무명용사의 묘에) 헌화할 때 지평리 전투에 참여했던 참전 용사들을 만났고 그때 눈물이 왈칵 솟았다”고 소감을 말했다. 이어 “한·프랑스 수교 140년 동안 쌓아온 우정과 연대를 바탕으로 원자력·인공지능·반도체·양자기술·핵심광물·문화와 인적교류 등 미래 협력의 지평을 넓혀가자”고 했다.특히 이 대통령은 “이번 방문을 통해 마크롱 대통령과 ‘빵을 나누는 친구’를 뜻하는 진정한 ‘꼬뺑’이 된 것 같다”고 강조했다.이 대통령은 마크롱 대통령에게 답례로 ‘청자 가야금’과 한강 작가의 ‘작별하지 않는다’, ‘소년이 온다’, ‘채식주의자’의 프랑스어 번역본을 선물했다. 강 수석대변인은 “청자 가야금은 가야금을 청자로 축소해 제작한 공예품으로 마크롱 대통령이 학창 시절 피아노 대회에서 수상하는 등 음악에도 조예가 깊은 점을 고려했다”고 밝혔다.이 대통령은 브리지트 마크롱 여사에게는 지난 4월 국빈 방한에서 프랑스 작곡가 모리스 라벨의 ‘쿠프랭의 무덤’ 악보 초판을 선물 받았던 것에 대한 화답의 의미로 피아니스트 조성진이 연주한 ‘라벨 피아노 전곡집’과 삼베를 여러 겹 겹쳐 형태를 제작한 후 옻칠과 자개로 장식한 나전 클러치백을 선물했다.이 대통령은 9일 브룬 피베 프랑스 하원의장을 만나 전날 마크롱 대통령과의 정상회담에서 합의한 방위산업·경제 협력 등에 관해 의회의 지지를 요청했다. 이어 프랑스 동포 오찬간담회를 열어 재외국민들을 격려한 뒤 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장을 접견했다. 이 대통령은 이를 끝으로 프랑스 국빈 방문 일정을 마무리한 뒤 귀국길에 올랐다.파리 김진아 기자