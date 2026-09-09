프랑스 최고 훈장 받은 李 “마크롱과 ‘꼬뺑’ 됐다”

“한·프 140년 우정, AI 등 협력으로”
에마뉘엘 마크롱 대통령이 8일(현지시간) 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령에게 프랑스 최고 권위의 ‘레지옹 도뇌르 대십자 훈장’을 수여했다.
청와대에 따르면 마크롱 대통령은 김혜경 여사에게는 ‘국가공훈 대십자 훈장’을 수여하는 등 예우했다. 강유정 수석대변인은 “이는 한·프랑스 우호 관계 증진에 대한 기여를 높이 평가하고 우리 정상 부부에게 최고 수준의 예우를 표한 것”이라고 평가했다.
이어진 만찬 자리에서 이 대통령은 “오늘 아침 (파리 개선문 무명용사의 묘에) 헌화할 때 지평리 전투에 참여했던 참전 용사들을 만났고 그때 눈물이 왈칵 솟았다”고 소감을 말했다. 이어 “한·프랑스 수교 140년 동안 쌓아온 우정과 연대를 바탕으로 원자력·인공지능·반도체·양자기술·핵심광물·문화와 인적교류 등 미래 협력의 지평을 넓혀가자”고 했다.
특히 이 대통령은 “이번 방문을 통해 마크롱 대통령과 ‘빵을 나누는 친구’를 뜻하는 진정한 ‘꼬뺑’이 된 것 같다”고 강조했다.
이 대통령은 마크롱 대통령에게 답례로 ‘청자 가야금’과 한강 작가의 ‘작별하지 않는다’, ‘소년이 온다’, ‘채식주의자’의 프랑스어 번역본을 선물했다. 강 수석대변인은 “청자 가야금은 가야금을 청자로 축소해 제작한 공예품으로 마크롱 대통령이 학창 시절 피아노 대회에서 수상하는 등 음악에도 조예가 깊은 점을 고려했다”고 밝혔다.
이 대통령은 브리지트 마크롱 여사에게는 지난 4월 국빈 방한에서 프랑스 작곡가 모리스 라벨의 ‘쿠프랭의 무덤’ 악보 초판을 선물 받았던 것에 대한 화답의 의미로 피아니스트 조성진이 연주한 ‘라벨 피아노 전곡집’과 삼베를 여러 겹 겹쳐 형태를 제작한 후 옻칠과 자개로 장식한 나전 클러치백을 선물했다.
이 대통령은 9일 브룬 피베 프랑스 하원의장을 만나 전날 마크롱 대통령과의 정상회담에서 합의한 방위산업·경제 협력 등에 관해 의회의 지지를 요청했다. 이어 프랑스 동포 오찬간담회를 열어 재외국민들을 격려한 뒤 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장을 접견했다. 이 대통령은 이를 끝으로 프랑스 국빈 방문 일정을 마무리한 뒤 귀국길에 올랐다.
파리 김진아 기자
세줄 요약
- 프랑스 최고 훈장 수훈, 정상 부부 예우
- 한·프랑스 미래 협력 확대와 우정 강조
- 의회·OECD 접견 뒤 국빈 방문 일정 마무리
2026-09-10 4면
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