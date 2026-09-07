정치 국방·외교 [포토] 조기 게양한 네팔 대사관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/09/07/20260907800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-07 14:55 입력 2026-09-07 14:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 네팔·중국 국경 히말라야 산악지대를 강타한 대홍수가 발생한 지 13일째인 7일 서울시 성북구에 위치한 주한 네팔 대사관에 조기가 게양되어 있다.네팔은 대참사 13일째인 오늘 하루를 국가 애도의 날로 지정했다. 네팔 전역의 정부 기관과 학교, 은행, 해외 공관 등에는 조기가 게양됐다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 네팔 대규모 홍수 참사 13일째인 7일 네팔 카트만두 시내의 한 관공서에 희생자들을 추모하는 조기가 게양돼 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 네팔 대규모 홍수 참사 13일째인 7일 네팔 카트만두 시내의 한 관공서에 희생자들을 추모하는 조기가 게양돼 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 네팔 대규모 홍수 참사 13일째인 7일 네팔 카트만두 시내의 한 관공서에 희생자들을 추모하는 조기가 게양돼 있다. 2026.9.7 연합뉴스 네팔·중국 국경 히말라야 산악지대를 강타한 대홍수가 발생한 지 13일째인 7일 서울시 성북구에 위치한 주한 네팔 대사관에 조기가 게양되어 있다. 이숙자 서울시의원, 서울시 건설현장 안전과 주민 생활권 보호까지 선제적 대책마련 촉구 서울시의회 바로가기 네팔은 대참사 13일째인 오늘 하루를 국가 애도의 날로 지정했다. 네팔 전역의 정부 기관과 학교, 은행, 해외 공관 등에는 조기가 게양됐다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지