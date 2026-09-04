[포토] 서북도서 최전방 지키는 연평부대 여군들

1 / 6 이미지 확대 해병대는 오는 6일 제76주년 여군의 날을 맞아 서북도서 최전방인 연평도와 우도에서 복무하고 있는 해병대 연평부대 여군들의 활약상을 4일 공개했다.

사진은 해병대 연평부대 우도경비대 부소대장 유미영 중사가 소대원들과 해안 정밀탐색작전을 진행하고 있는 모습. 2026.9.4

해병대사령부 제공

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사진은 우도에서 근무하는 유미영 중사가 ‘서북도서 절대사수’ 결의를 다지고 있는 모습. 2026.9.4

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사진은 해병대 연평부대 전차소대장 이유림 대위가 K-6 중기관총 사격 절차를 숙달하고 있는 모습. 2026.9.4

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사진은 해병대 연평부대 K9A1 포반장 유은지 중사가 비사격훈련 간 포반원들에게 명령을 하달하고 있는 모습. 2026.9.4

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사진은 연평도에서 근무하는 여군들이 ‘서북도서 절대사수’ 결의를 다지며 기념 촬영하는 모습. 2026.9.4

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사진은 해병대 연평부대 간호과장 허수진 대위가 의무중대원을 대상으로 의료 장비 교육을 하고 있는 모습. 2026.9.4

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해병대는 오는 6일 제76주년 여군의 날을 맞아 서북도서 최전방인 연평도와 우도에서 복무하고 있는 해병대 연평부대 여군들의 활약상을 4일 공개했다.사진은 해병대 연평부대 우도경비대 부소대장 유미영 중사가 소대원들과 해안 정밀탐색작전을 진행하고 있는 모습.온라인뉴스부