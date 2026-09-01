[포토] 태평양 횡단 완수한 도산안창호함 복귀

세줄 요약 도산안창호함, 161일 태평양 왕복 항해 완료

국산 잠수함 첫 태평양 횡단 기록 수립

림팩·연합훈련 통해 전투·지휘능력 입증

1 / 5 이미지 확대 국내 기술로 독자 설계 및 건조된 3000톤급 1번 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 161일간 태평양을 왕복 횡단하며 연합훈련 임무를 성공적으로 마치고 1일 경남 창원시 진해구 해군기지로 입항하고 있다. 2026.9.1.

해군 제공

이미지 확대 국내 기술로 독자 설계 및 건조한 3,000톤급 1번 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 161일간 태평양을 왕복 횡단하며 연합훈련 임무를 성공적으로 마치고 1일 해군잠수함사령부 장병들의 환영을 받으며 진해 해군기지로 입항하고 있다. 2026.9.1.

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이미지 확대 1일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부 연병장에서 열린 도산안창호함 입항 환영 행사에서 도산안창호함 승조원들이 경례하고 있다.

국내 기술로 독자 설계 및 건조된 3,000톤급 잠수함인 도산안창호함은 지난 3월 진해 해군기지를 출항해 161일간 태평양을 왕복 횡단하며 림팩훈련, 한-캐나다 연합협력훈련 등을 성공적으로 완수하고 이날 진해 해군기지로 복귀했다. 2026.9.1.

해군 제공

이미지 확대 1일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부 연병장에서 열린 도산안창호함 입항 환영 행사에서 도산안창호함 승조원들이 경례하고 있다.

국내 기술로 독자 설계 및 건조된 3,000톤급 잠수함인 도산안창호함은 지난 3월 진해 해군기지를 출항해 161일간 태평양을 왕복 횡단하며 림팩훈련, 한-캐나다 연합협력훈련 등을 성공적으로 완수하고 이날 진해 해군기지로 복귀했다. 2026.9.1.

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이미지 확대 곽광섭 해군작전사령관(중장)이 1일 경남 창원시 진해구 해군잠수함사령부 연병장에서 열린 도산안창호함 입항 환영 행사에서 격려사를 하고 있다.

국내 기술로 독자 설계 및 건조된 3,000톤급 잠수함인 도산안창호함은 지난 3월 진해 해군기지를 출항해 161일간 태평양을 왕복 횡단하며 림팩훈련, 한-캐나다 연합협력훈련 등을 성공적으로 완수하고 이날 진해 해군기지로 복귀했다. 2026.9.1.

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국내 기술로 독자 설계·건조된 3천t급 1번 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 161일간의 태평양 왕복 횡단을 성공적으로 마치고 1일 오전 진해 해군기지로 복귀했다.지난 3월 25일 진해 해군기지를 출항한 도산안창호함은 캐나다 서부 빅토리아항과 미국 하와이, 괌 등을 거쳐 다시 진해로 복귀하는 동안 총 2만 8000여㎞ 거리를 항해했다.대한민국 잠수함이 태평양을 횡단한 것은 도산안창호함이 처음으로, 이번 기록으로 우수한 작전 지속능력과 장비 신뢰성, 승조원 편의성을 입증했다고 해군은 자평했다.도산안창호함은 출항 기간 미국 하와이에서 열린 다국적 해상훈련 ‘2026 환태평양훈련’(RIMPAC·림팩)에 참가했다.도산안창호함 모의전투에서 다른 함정에 단 한 번도 들키지 않으면서 총 28회의 모의 공격에 성공해 국산 잠수함의 우수한 전투능력과 은밀성을 자랑했다.도산안창호함은 또한 한국-캐나다 연합협력훈련에도 참가해 양국 해군 간 상호운용성을 확인하고, 지휘통신체계인 연합 C4I 체계를 활용해 캐나다 태평양함대사령부와 교신하며 다국적 작전지휘능력을 입증하기도 했다.해군은 이날 오후 경남 창원시 해군잠수함사령부 연병장에서 곽광섭 해군작전사령관(중장) 주관으로 도산안창호함 입항 환영행사를 거행한다.온라인뉴스부