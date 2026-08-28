[포토] 육군, 드론·로봇 전술시범단 창설

세줄 요약 드론·로봇 전술시범단 창설, 미래전 대비

군집 비행·무인차량 등 복합체계 시범

국방 드론 기술전·지상군페스티벌 참여

1 / 4 이미지 확대 육군은 28일 경기 이천 육군정보학교에서 ‘드론·로봇 전술시범단’ 창설식을 개최했다고 밝혔다.

‘드론ㆍ로봇 전술시범단’은 대내외 주요행사에서 드론 전술비행과 군집비행, 다족형로봇과 무인차량 등 유무인복합전투체계 운용을 선보인다.

드론ㆍ로봇 전술시범단 장병들이 군집비행 중인 드론을 배경으로 기념 촬영하고 있다. 2026.8.28.

육군 제공

이미지 확대 육군은 28일 경기 이천 육군정보학교에서 ‘드론·로봇 전술시범단’ 창설식을 개최했다고 밝혔다.

‘드론ㆍ로봇 전술시범단’은 대내외 주요 행사에서 드론 전술비행과 군집비행, 다족형로봇과 무인차량 등 유무인복합전투체계 운용을 선보인다.

드론ㆍ로봇 전술시범단 장병들이 드론과 로봇을 활용한 전술 시범을 선보이고 있다. 2026.8.28.

육군 제공

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‘드론ㆍ로봇 전술시범단’은 대내외 주요행사에서 드론 전술비행과 군집비행, 다족형로봇과 무인차량 등 유무인복합전투체계 운용을 선보인다.

드론ㆍ로봇 전술시범단 장병이 군집드론을 활용해 하늘에 태극기 문양을 시연하고 있다. 2026.8.28.

육군 제공

이미지 확대 육군은 28일 경기 이천 육군정보학교에서 ‘드론·로봇 전술시범단’ 창설식을 개최했다고 밝혔다.

‘드론ㆍ로봇 전술시범단’은 대내외 주요 행사에서 드론 전술비행과 군집비행, 다족형로봇과 무인차량 등 유무인복합전투체계 운용을 선보인다.

드론ㆍ로봇 전술시범단 장병들이 드론과 다족형로봇, 다목적무인차량 등 주요 장비와 함께 포즈를 취하고 있다. 2026.8.28.

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육군이 첨단과학기술군으로서 위상을 알리고 미래 전투 기술을 실전적으로 검증하기 위해 ‘드론·로봇 전술시범단’을 28일 창설했다.전술시범단은 대내외 주요 행사에서 드론 전술 비행과 군집 비행, 다족형 로봇과 무인 차량 등 유·무인 복합 전투 체계 운용 기술을 선보인다.내달 ‘2026 국방 드론 기술전’을 시작으로 10월 지상군페스티벌 등 군 주요 행사에 참여할 예정이다.전술시범단은 대국민 시범과 함께 드론·로봇의 군사적 활용을 검증하고 새로운 전술과 운용 기법을 발전시키는 시험대 역할도 수행한다.전투 전문성을 갖춘 부사관을 중심으로 전문 인력을 운용하며 드론·로봇 운용 기법 등을 발전시키고, 새롭게 도입되는 장비와 민간 첨단 기술의 군사적 활용 가능성도 검증할 계획이다.온라인뉴스부