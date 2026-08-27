군가 부르는 신임 특전부사관들

딸 장윤정 이름 팔아 ‘투자 사기’…법정서 눈물 흘리며 한 말

“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디

용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”

황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

“형수가 불륜해 낳은 아이가 세상 떠난 형 재산 상속받을 위기입니다”

“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’

박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

글·사진 박상준 여행작가 기도, 나를 기다리는 쉼… 한 줌의 고요가 내려앉는다

윤창수 전문기자 美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?

워싱턴 임주형 특파원 기어이 ICC소장 제재한 트럼프…‘국제형사정의’ 시험대 올랐다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 짧은 오르막과 내리막 반복… 남산 달리며 ‘서브3’ 꿈꾼다

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

반영윤·박효준 기자 ‘낀세대’ 중장년 돕는 기본법 발의…“소외된 중장년에 빚 갚을 차례”

전남광주 서미애 기자 “대학은 미래 산업의 심장… AI로 지역 운명 바꿀 청년 키운다”

김지예 기자 불심에서 피어난 ‘철의 불꽃’…한국 철강 최초 기록 쓴 동국제강

유용하 과학전문기자 나이 들수록 ‘깜빡깜빡’ 하는데…말솜씨가 좋아진 이유는 뭘까

도쿄 명희진 특파원 “낮 외출 금지, 가쓰동도 사치”…12년 전 예측 ‘2050년 日 폭염’ 이미 현실로

박현진 문화체육부 전문기자 토미존수술에 루게릭병까지…병명에 야구스타만 쓰는 까닭

세종 강주리 기자 내년부터 세금·돌봄도 AI 상담…‘AI 정부’ 뭐가 달라지나

권훈 문화체육부 전문기자 핀에 붙을수록 힘내는 서교림… 티에서 그린까지 강한 김민솔

유용하 과학전문기자 청소 세정제 사용 후 남은 그 향기…호흡기 위협하는 나노입자 만든다

[기고] K 소비재, 수출 4강 향한 새 성장동력으로 / 강경성 KOTRA 사장

[열린세상] 빅테크 기업들이 빼앗는 것 / 정지우 변호사·작가

[노명우의 알고리즘 밖에서] 다성적 긴장의 지휘자는 어디에 있나 / 노명우 아주대 경제정치사회융합학부 교수

[서울광장] “챙긴 돌이 정 맞는다… 너는 뒤로 빠져라” / 홍희경 논설위원

[기고] 기업결합 심사, 우리도 고민할 때 / 심경보 숙명여대 경제학부 교수

[박상훈의 호모 폴리티쿠스] 정치가의 실천 이성 / 박상훈 정치학자

[길섶에서] 어머니와 짜장면 / 김상연 수석논설위원

[데스크 시각] “감시자는 누가 감시하는가” / 이두걸 사회1부장

[전경하의 집중] 고치겠다던 상속세·근로소득세는 왜 개편 안 하나 / 전경하 논설위원

7일 경기 광주시 육군 특수전학교에서 열린 특전부사관 264기 임관식에서 신임 특전부사관들이 어깨동무를 한 채 큰 소리로 군가를 부르고 있다.연합뉴스

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