정치 국방·외교 군가 부르는 신임 특전부사관들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/08/28/20260828006003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-27 18:19 입력 2026-08-27 18:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 군가 부르는 신임 특전부사관들 7일 경기 광주시 육군 특수전학교에서 열린 특전부사관 264기 임관식에서 신임 특전부사관들이 어깨동무를 한 채 큰 소리로 군가를 부르고 있다.연합뉴스 7일 경기 광주시 육군 특수전학교에서 열린 특전부사관 264기 임관식에서 신임 특전부사관들이 어깨동무를 한 채 큰 소리로 군가를 부르고 있다.연합뉴스 2026-08-28 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지