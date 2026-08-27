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[포토] ‘우리는 세계 최강 특전부사관’

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수정 2026-08-27 14:16
입력 2026-08-27 14:16
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27일 경기도 광주시 육군 특수전학교에서 ‘특전부사관 264기 임관식’이 열렸다.

이날 신임 특전부사관들은 특전부대 신조를 힘차게 제창하며 국가와 국민을 위해 헌신할 것을 다짐했다. 이들은 앞으로 각급 특전부대에 배치돼 정예 특전요원으로서 임무를 수행하게 된다.

온라인뉴스부
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