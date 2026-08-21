[포토] 한미연합훈련 조기 종료…‘휴식 취하는 미군’

1 / 7 이미지 확대 UFS 오늘 종료, 휴식 취하는 미군 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 파주시 임진강 일대에서 연합 도하훈련에 참가한 미군 장병이 부교 위에서 휴식을 취하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 UFS 조기 종료, 훈련 후 정비하는 미군들 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 동두천시 주한미군 기지에서 미군들이 훈련 후 정비를 하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 휴식 취하는 미군 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 파주시 임진강 일대에서 연합 도하훈련에 참가한 미군 장병들이 휴식을 취하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 UFS 조기 종료 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 동두천시 주한미군 기지에서 미군들이 이동하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 훈련 마치고 정비하는 미군들 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 동두천시 주한미군 기지에서 미군들이 훈련 후 정비를 하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 UFS 조기 종료, 훈련 후 정비하는 미군들 한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 동두천시 주한미군 기지에서 미군들이 훈련 후 정비를 하고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

이미지 확대 장갑차 방수포 걷는 미군한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 동두천시 주한미군 기지에서 미군이 장갑차에 덮어 씌워진 방수포를 걷고 있다. 2026.08.21. 뉴시스

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한미 연합연습 ‘을지 자유의 방패(UFS·Ulchi Freedom Shield)’가 조기 종료되는 21일 경기 파주시 임진강 일대에서 연합 도하훈련에 참가한 미군 장병이 부교 위에서 휴식을 취하고 있다.온라인뉴스부